Over 500 smittede i Trondheim i helgen

Totalt hele uken ble det registrert 1156 nye smittetilfeller i kommunen.

Smittetilfeller i helgen: Ekspandér faktaboks Fredag: 172

Lørdag: 207

Søndag: 136

Dette skjer etter at Trondheim kommune innførte lokale tiltak forrige uke.

Blant dette inngår et påbud om munnbind på kollektivtransport og trafikklysmodell på grunnskolen.

– Vi håper dette er nok. De fleste er vaksinerte, bortsett fra barna, der det nå er mye smitte. Vi håper at det ikke er så strenge tiltak som skal til før vi får bukt med dette, sa kommuneoverlege Tove Røsstad da vedtaket var et faktum.

Hun la vekt på at omfattende testing kanskje er det viktigste tiltaket.

Onsdag ble det påvist smitte hos 212 personer i kommunen. Det er det nest høyeste tallet registrert på under ett døgn under pandemien. 123 av de smittede var under 20 år.

Den siste uken har sykehuset hatt 16 pasienter innlagt med covid-19, der to ligger med respirator.

Forrige uke døde en pasient av korona ved St. Olavs hospital. I alt har ti personer dødd av korona ved sykehuset siden pandemien startet.