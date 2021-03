Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Rettelse mandag 15.03 kl. 15:49: I en tidligere versjon av denne saken stod det at åtte personer var smittet, og at over 100 personer var satt i karantene. Mandag ettermiddag har det imidlertid kommet fram at én av de åtte, en ungdomsskolelærer, ikke er smittet likevel. Smittetallet er derfor redusert til sju. Mange slipper også ut av karantene, men det er foreløpig uvisst hvor mange – spesifikt antall i karantene er dermed tatt ut av saken.

– Vi har en situasjon som akkurat nå er uoversiktlig, men som vi jobber hardt for å få oversikt over så raskt som mulig, sier Geir Arild Espnes.

Han er ordfører (Sp) i Oppdal, og satte mandag morgen krisestab på grunn av koronasituasjonen i kommunen.

De siste dagene er sju personer smittet av covid-19. Et stort antall nærkontakter av disse er satt i karantene.

Den første koronasmitten i denne omgang kom inn til skibygda etter at elever og lærere fra Oppdal videregående skole hadde vært på Kvitfjell.

To personer med ukjente smittekilde

En lærer ble først bekreftet smittet. Etter det testet fire elever positivt. Alle smittede elever er utøvere i alpint.

I tillegg til de fem knyttet til skolen, er to andre personer i Oppdal bekreftet koronasmittet. Disse har ukjent smittevei. Det er etter all sannsynlighet ulike smitteveier for disse to, ifølge ordfører Espnes.

Kommunen har satt i gang omfattende testing. Nabokommunen Rennebu har trådt til for å sikre at så mange som mulig får testet seg.

Teststasjonene i Oppdal vil holde åpent fra ti om morgenen til ni om kvelden i tiden som kommer.

FÅR HJELP AV NABOKOMMUNEN: Ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes, sier de nå får hjelp av nabokommunen Rennebu for å teste flest mulig i dagene framover. Foto: Linda Bjørgan / NRK

30 prosent av årsomsetningen kan ryke

Oppdal er Trøndelags største hyttekommune. Innbyggertallet tredobles vanligvis når det er påske.

Klarer de ikke å slå ned smitten nå, vil konsekvensene være store for lokalt næringsliv.

– Hvis de beslutter å stenge ned, vil det bety at 30 prosent av årsomsetningen vår ryker, sier leder i Oppdal skisenter, Arnulf Erdal.

I fjor stengte Oppdal ned, som resten av landet, i midten av mars. Stengingen vedvarte ut sesongen. Erdal er bekymret, og håper til det siste at kommunen får kontroll.

BEKYMRET: Leder i Oppdal skisenter, Arnulf Erdal. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Vil gjennomføre en normal påske

Det kan også spøke for folk som vil feire påsken på hyttene sine.

Espnes er tydelig på at kommunen går inn for å gjennomføre en mest mulig normal påske i Oppdal. Med strenge smitteverntiltak, selvfølgelig.

– Vi vil ikke ha en påske som i fjor en gang til, da nesten ingen fikk bruke hyttene sine. Vi vil ha folk både i skianleggene og ute i løypene, sier han.

Politikerne skal tirsdag avgjøre om de går inn for et munnbindpåbud i Oppdal.

Stor innvirkning på toppidrettselevene

Oppdal videregående skole har vært stengt siden fredag. Rundt 100 personer knyttet til skolen er i karantene.

– For alpinistene har dette veldig stor innvirkning. De er omtrent alle i karantene, og noen av dem er jo også smittet, sier rektor Torkild Svorkmo-Lundberg.

Det blir lite trening og renn for dem i nærmeste fremtid. Konsekvensene er store også for dem som går toppidrett curling.

– På kort sikt blir det lite idrettsaktivitet også på dem, sier rektoren.

Han er glad for at de aller, aller fleste koronatestene har vært negative.

– Samtidig vet vi jo at de skal inn til ny testing om noen dager, og at smitten kan komme senere. Dessuten kan de andre smittetilfellene i Oppdal påvirke skolen. Situasjonen er foreløpig uoversiktlig, sier Svorkmo-Lundberg.

Sørafrikansk virusvariant

Viruset som kom til Oppdal fra Kvitfjell, skal være den muterte varianten fra Sør-Afrika.

Kommunen tar høyde for at også de med ukjent smittekilde har denne varianten. Den er mer smittsom enn koronaviruset som først kom til Norge.