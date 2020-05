Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Våre reisevaner har blitt kraftig endret under koronapandemien.

Antall jobbreiser har nesten blitt halvert på ett år, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Antall feriereiser har falt med 30 prosent.

Det har aldri blitt målt lavere tall for jobbreiser, siden SSB begynte med sin reiseundersøkelse i 2002.

Mer bruk av hjemmekontor og videomøter antageligvis bidratt til at antall yrkesreiser har falt såpass mye.

– En vil ikke gå tilbake til samme reisemønster som før koronaepidemien. Dette er endringer som har kommet for å bli, sier direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, Tore Furevik.

Forskeren er optimistisk.

SSBs reiseundersøkelse: Antall jobbreiser halvert Ekspandér faktaboks I første kvartal 2019 ble det totalt registrert 1,7 millioner jobbreiser i Norge. I første kvartal 2020 har det krympet til 900.000. Antall jobbreiser ble dermed nesten halvert på ett år.

Det var for de innenlandske yrkesreisene reduksjonen var størst. Mer bruk av hjemmekontor og digitale løsninger for møtevirksomhet har antageligvis bidratt til at antall yrkesreiser falt såpass mye.

For feriereiser var det en nedgang på nesten 30 prosent i samme periode. Dette tilsvarer 1,3 millioner færre reiser enn i første kvartal i 2019. Forbud mot å reise på hytta dersom den lå i en annen kommune samt regionale karanteneregler fra midten av mars var medvirkende årsaker til denne nedgangen.

Det har aldri vært målt lavere tall i første kvartal for jobbreiser i SSBs reiseundersøkelse. For feriereiser må vi tilbake til første kvartal 2016 for å finne lignende tall.

Statistikken viser nordmenns reisevaner i Norge og utlandet. Den er basert på en undersøkelse blant et utvalg av den norske befolkning i alderen 16–79 år om deres reisevirksomhet, uansett reisens formål.

Tallene fra undersøkelsen fanger kun opp reiser som innebærer minst en overnatting. Alle jobb- og feriereiser som gjøres i løpet av en dagstur, kommer i tillegg til denne statistikken. (Kilde: Reiseundersøkelsen av Statistisk sentralbyrå)

Forsvaret tok 406.000 flyreiser i fjor

Forsvaret sto alene for rundt 406.000 flyreiser og 13 millioner kilometer med bil, bare i tjenestereiser, i 2019. Det opplyser Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til NRK.

Industrigiganten Hydro tok 15.640 flyreiser kun i den norske delen av virksomheten i fjor. Selskapet har aktivitet i 40 land.

Under koronapandemien har både Forsvaret og Hydro vært nødt til å ta møtevirksomhet via digitale plattformer.

– Erfaringen er god og dette er en arbeidsform som vi forventer vi vil bruke mer av fremover, sier kommunikasjonssjef i Hydro, Einar Stabell.

Klimaforsker Furevik tror endringer under korona vil ha en varig effekt.

TROR MANGE JOBBREISER VIL ERSTATTES: Direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, Tore Furevik, er sikker på at vanene våre er såpass endret under korona, at det kan slå positivt ut for klimaet. Foto: Gudrun Sylte / Bjerknessenteret

– Å kutte flyreiser har vært noe av det viktigste

Flere bedrifter har fra før gjort seg opp interne mål om at klimautslipp skal reduseres.

Landets største universitet, NTNU, har etablert et eget prosjekt kalt «reiseløftet», etter at det kom fram at universitetets ansatte har reist en lengde på jorden rundt 1760 ganger i 2018.

Norges største pensjonsselskap, KLP, ønsker å halvere selskapets egne klimagassutslipp i perioden 2010 til 2030.

– Vi har jobbet mye med dette i flere år, og har sett en klar nedgang over tid. Det å kutte antall flyreiser har vært noe av det viktigste vi gjør, sier direktør samfunnsansvar i KLP, Heidi Finskas.

JOBBER MED SAKEN: KLP er en av mange bedrifter som har interne målsettinger om å redusere reisevirksomheten. Bare i 2019 fløy man 6483 ulike flystrekninger i KLP. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / Skjalg Bøhmer Vold

Alt er fremskyndet

– Med korona er interne prosesser fremskyndet. Bedrifter er tvunget til å ta grep tidligere, enn hva de ellers ville ha gjort, og det er veldig positivt, sier klimaforsker Furevik.

Verdens utslipp av klimagassen CO₂ per dag falt med opptil 17 prosent som følge av tiltak mot koronaviruset. Men klimaforskere har påpekt at de kraftige utslippskuttene nå ikke er nok til å nå klimamålene – hvis ikke kuttene blir varige.

Furevik mener at så lenge det er en mentalitetsendring, og folk sparer både tid, penger og miljøet, så er endringen kommet for å bli.

– En har nådd punktet hvor folk tenker på videomøte i stedet for flyreiser, en har allerede fått en mentalitetsendring som jeg er sikker på har satt seg, sier Furevik.

PARKERTE LUFTHANSAFLY: Fly er blitt stående på bakken parkert i stedet for å være i lufta, under koronapandemien. Foto: Michael Probst

Færre fly i lufta

På førsteplass hva gjelder klimautslipp i Norge, ligger petroleumsbransjen og industrien. På andreplass er transportsektoren med 30 prosent av de totale utslippene.

Flytrafikken tar sin del av dette, og den har bare økt fram til i vår. På grunn av koronakrisen gikk flytrafikken ned 90 prosent i Europa i april.

– Hvis du sykler til og fra jobb gjennom hele året for å være klimavennlig, og så tar en tur til Thailand, så skal det mye til for å veie opp for den flyturen, sier Furevik.

Men de ansatte i bedriftene vil ha et behov for å møte hverandre ansikt til ansikt, også etter konorakrisen, påpeker kommunikasjonssjef i Hydro, Einar Stabell.

– Det vil fortsatt være et behov for å reise, selv om vi forventer terskelen for å møtes digitalt vil være mye lavere, sier Stabell.

