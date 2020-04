Koronakrise på sykehjem: Mente for få ansatte var satt i karantene. Like etter smalt det

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En beboer på Havsteinekra helse- og velferdssenter i Trondheim døde av Covid-19 i forrige uke. Det er det eneste koronadødsfallet i Trondheim.

Mannen i 80-årene skal ha blitt smittet av en pleier. En uke etter dødsfallet, er totalt 12 ansatte ved Havsteinekra bekreftet koronasmittet. De fire i ledergruppen er ute av jobb. Tre har Covid-19. Den siste skal være frisk, men satt i karantene.

– Vi har lenge vært kritiske til at kommunen ikke har gjort nok for å få has på smitten, sier Ingrid Berg Selfjord.

ETT DØDSFALL: Den eneste som har dødd av korona i Trondheim, bodde ved Havsteinekra helse- og velferdssenter. Foto: Morten Andersen / NRK

Få ansatte i karantene

Hun er hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund for sykepleierne i Trondheim kommune.

Sykepleierforbundet og Fagforbundet i Trondheim er svært kritiske til kommunens håndtering av koronaviruset på sykehjemmene i Trondheim. Spesielt ved Havsteinekra.

Allerede 8. april sendte de sin bekymring til Helge Garåsen, direktør for helse og velferd. Altså samme kveld som den første pleieren ble bekreftet smittet. Én uke før beboeren døde.

NRK har fått henvendelsene. Her er et utdrag fra et brev sendt 8. april, signert Sykepleierforbundet og Fagforbundet i Trondheim:

«Vi er kjent med at minst en annen sykepleier som har vært på vakt i helga og på mandag ikke har hatt noen kontakt med ledelsen på enheten med tanke på kartlegging av hvordan hun har vært i kontakt med den smitta ansatte».

De understreket at det haster å få stoppet smitten. Bekymringene dreide seg også om:

manglende systematisk vask, blant annet i garderobe som alle ansatte bruker.

ansatte som er urolige over jobbsituasjonen.

tillitsvalgte som ikke har fått tilstrekkelig informasjon fra arbeidsgiver.

I dagene som fulgte ble stadig flere ansatte ved sykehjemmet bekreftet smittet av koronaviruset. Tirsdag ettermiddag har totalt 12 ansatte testet positivt, både ledere og pleiere.

Stor frykt for å smitte beboere

Totalt er 15 ansatte ved sykehjem i Trondheim bekreftet smittet, og én ansatt i en hjemmetjeneste. Tirsdag ettermiddag er drøyt 40 ansatte i karantene, i likhet med over 60 beboere.

HARDT RAMMET: 12 ansatte ved Havsteinekra helse- og velferdssenter i Trondheim har fått påvist sykdommen Covid-19. Foto: Morten Andersen / NRK

Sykepleierforbundet mener kommuneledelsen har gjort «en rekke feil». Feil som førte til at smitten fikk spre seg blant ansatte.

– De burde satt på flere folk. De burde hatt systematisk vask av lokaler. De burde omorganisert, slik at de ulike avdelingene ikke delte garderobe og tok i de samme tingene, sier Selfjord.

Mia Småvik Rørdal, også hun hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Trondheim, mener det er spesielt kritisk at pleiere i karantene ble beordret på jobb.

SVÆRT BEKYMRET: Mia Småvik Rørdal, hovedtillitsvalgt fra Norsk Sykepleierforbund for sykepleierne i Trondheim. Foto: Privat

– Det er en stor belastning å bli satt i karantene – for så å sendes tilbake på jobb. Ingen vil være den som smitter en beboer. Du har det hengende over deg hele tiden.

De hovedtillitsvalget mente ikke kommunen hadde gjort tilstrekkelige tiltak innen fredag forrige uke, 17. april. De sendte derfor en ny bekymringsmelding.

Dette kommer på toppen av et bekymringsbrev fra et legevakt-team, som Adresseavisen publiserte mandag.

– Forsvarlig å ta pleiere ut av karantene

Kommunalsjef for helse- og velferdssentrene i Trondheim, Siri Ekle Skaanes, bekrefter at noen pleiere ble tatt ut av karantene.

– Det stemmer. Og det er i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer. Dette for å sikre forsvarlig drift. Vi har alltid vurdert hvem som har hatt minst eksponering for smitte, sier Skaanes.

Ifølge henne var de aller fleste som ble tatt ut av karantene på slutten av karanteneperioden.

– De følte seg selvsagt friske og raske – uten symptomer overhodet. De har jobbet på isolasjonsavdeling, og gått med fullt smittevernutstyr.

Ifølge Skaanes stemmer det at de tillitsvalgte lenge har ytret bekymring. Samtidig understreker hun at de alltid er blitt tatt på alvor.

– De tillitsvalgte har vært tett på. Vi har hatt ekstraordinære møter to ganger i uka, også i den stille uke. Vi har hørt på bekymringene deres, og tatt med oss innspillene.

Men først like før helga, over en uke etter første bekymringsmelding, iverksatte de tiltak som flere garderober og systematisk smittevask.

– Vi har hatt rutiner tidligere også. Men vi har enda mer fokus på det nå, sier Skaanes.

Torsdag skal formannskapet i Trondheim ha et orienteringsmøte om situasjonen ved Havsteinekra.

Vurderer tilsynssak

Bekymringsmeldingene har havnet på bordet til fylkeslege Jan Vaage. Han har ennå ikke bestemt om de skal opprette tilsynssak.

For å ta avgjørelsen, trenger han flere svar. Svar på hva som har skjedd, og hva kommunen vil gjøre fremover.

Vaage tenker særlig på rutinene til kommunen, opplæringen i smittevern og kravene de stiller vikarbyråer.

VIL HA FLERE SVAR: Fylkeslege Jan Vaage vurderer å opprette tilsynssak. Men han vil først ha flere svar fra Trondheim kommune. Foto: privat

– Ut fra det vi har sett i bekymringmeldingene, ser det ikke ut som kommunen har vært godt nok forberedt.

Fylkeslegen var mandag i møter med kommunen om situasjonen. Tirsdag sendte han nye spørsmål som han krever svar på.

Ny ledelse på plass

I og med at ledelsen ved Havsteinekra er slått ut av korona, ble Solveig Fredriksen tilsatt som fungerende enhetsleder tirsdag. Gørill Tranås er ansatt som lederstøtte.

NRK snakket med Fredriksen to og en halv time etter at hun tiltrådte.

– Det er utfordrende å gå inn i en slik jobb. Men jeg må stille opp.

Fra før er hun direktør for Vistamar rehabiliteringssenter, en institusjon i Spania eid av Trondheim kommune.

Fredriksen vil ikke gå i detalj på hva som har gått galt ved Havsteinekra. Men hun vil berømme innsatsen de ansatte har vist.

– Kun én bruker er smittet. Det er ufattelig trist, men ansatte har faktisk klart å skjerme alle andre beboere. Når vi ser på resten av landet, er jeg veldig imponert over det, sier Fredriksen.

I Oslo har ni beboere på sykehjem dødd av Covid-19. I Bergen er antallet 17.

Siri Ekle Skaanes sier Havsteinekra er en veldrevet institusjon.

– Å havne i en situasjon slik de nå har gjort, er et resultat av hvor krevende det er å unngå smitteoverføring. Viruset sprer seg raskt, og berøringspunkt kan være smittekilden.

Forrige uke ble en stor andel ansatte og beboere på Havsteinekra koronatestet. Denne uka skal resten testes. Ansatte som kommer fra karantene uten symptomer, skal ikke testes.