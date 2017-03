Kontrollkomiteen: Trondheim kommune bør politianmelde Kystad-saken

Saken oppdateres.

Med tre stemmer mot to anbefaler komiteen å politianmelde Olsø. Det ble klart på et ekstraordinært møte for kontrollkomiteen i Trondheim kommune tirsdag.

– Igjennom de orienteringene som er gitt gjennom møtet, er jeg blitt enda mer overbevist at det er klokt at vi tar et aktivt valg fra Trondheim kommunes side, og sier at en så alvorlig sak med mulig brudd av straffeloven blir ettergått av politiet, sa leder i komiteen, Rolf Jarle Brøske, før avstemminga.

Arbeiderpartiet (Ap) stemte imot forslaget, og Ellen Reitan fremmet et alternativt forslag på vegne av partiet: «Kontrollkomiteen tar til etterretning statsadvokatens uttalelse om at han allerede har saken til vurdering, uavhengig av en eventuell anmeldelse».

Les mer her: Olsø-saken

Habilitetsregler og etisk regelverk skal undersøkes

Komiteen vedtok også at kommunerevisjonen skal gjennomgå hvorvidt regler rundt habilitet er fulgt i forbindelse med behandlingen av Grønn strek, og da spesielt Kystad-saken.

– Det gjelder ikke bare enkeltpersoner, men alle som har vært involvert, sa Brøske.

I tillegg vedtok komiteen at kommunens etiske regelverk skal undersøkes av revisjonen. De ber revisjonen gjennomføre en forvaltningsrevisjon av om de etiske retningslinjene er fulgt, og om det er deler av regelverket som trenger forbedring.

Bakgrunn for saken

Bakgrunnen er Adresseavisens flere saker om at Staur eiendom har inngått en avtale, den såkalte «Kystad-avtalen», til seks millioner kroner.

Ifølge avtalen skal Staur bistå med å sikre at grøntområdet Kystad ble omregulert til boligområde. I avtalen er det en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen foretas av Rune Olsø personlig. Olsø er ansatt i Staur, og er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Arbeiderparti.

Ifølge avtalen skulle det utbetaltes én million kroner når Kystad ble tatt ut av den grønne streken.

I april 2015 foreslår Arbeiderpartiet å ta Kystad og flere andre småområder ut av grønn strek, og de får flertall for dette. Staur fikk utbetalt til sammen 2 millioner kroner før kontrakten senere ble kansellert.

Olsø sier han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.