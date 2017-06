Konsert på fjellet: – Dette er topp

Egil Hegerberg, kjent som Bare Egil, og bandet hans Black Debbath hadde gratiskonsert og åpner lørdagens Steinkjerfestival.

Konsert på toppen av Oftenåsen

Dette er et populært turområde og det er anlagt sti opp til Oftenåsen, 336 meter over havet. Dette er det høyeste fjellet i nærheten av Steinkjer.

– Dette blir helt topp, bokstavelig talt, sier Egil Hegerberg. Bandet med utstyr ble fraktet med helikopter.

Uvant med topptur

Mange tar ikke toppturer som dette så ofte. Som Stig Mæhlumsveen, Helge Johansen og Jens Einar Johansen.

De er ikke så vant med toppturer, men i dag skal de til Oftenåsen for å oppleve Black Debbath. Fra venstre Stig Mæhlumsveen, Helge Johansen og Jens Einar Johansen. Foto: Solvår Flatås/NRK

De er blodfans og dette vil de ikke gå glipp av.

– Vi vil oppleve Bare Egil live. Dette blir knall.

De synes det er bra at konserten skjer på toppen av Oftenåsen.

– Det er kjempepositivt og dette er et fint turområde.

Konserten skulle starte klokka 15, men ble noen minutter forsinket.

– Det er langt å gå. Det er ikke alle som er så vant til å trimme, men vi vil ha med oss alle før konserten starter, sa Hilde Hollås fra Steinkjerfestivalen.

Tunge riff

Dette er en konsertarena som er ny for Black Debbath. De er et heavy metal/hard rockband som er kjent for sine tunge riff og sine humoristiske og politiske tekster.

– Vi prøver å mane til visdom, ettertanke og omtanke, sier Egil Hegerberg.

Vakter fra Oftenåsens venner antar av omlag 1500 var på gratiskonserten lørdag ettermiddag.

Foto: Solvår Flatås/NRK

Black Debbath og Egil Hegerberg med konsert på fjellet under Steinkjerfestivalen. Foto: Solvår Flatås/NRK