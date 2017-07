Konkurrerte mot 162 land under OL i robotikk

Det norske laget ble overraska over opplegget under OL i robotisering. De måtte jobbe sammen med andre lag i allianser, som stadig skiftet.

– Der trakk vi det korteste strået. Alliansen våre var ikke på samme nivå som oss. Det er basert på ren flaks hvem som vinner og taper, mener mentor Ole Einar Mo.

Laget ble satt sammen i februar, fire elever fra Strinda videregående, to fra Thora Storm og en elev fra Ole Vig videregående skole. Foto: Kåre Presthus

Disse syv, sammen med mentor Ole Einar Moe, representerte Norge i OL i robotisering, eller FIRST Global Challenge som det offisielt heter.

Godt forberedt

I løpet av mars fikk alle lagene tilsendt et identisk robot-kit. Oppgaven var å bygge en robot som skulle kunne skille mellom kuler av forskjellig farge som befant seg i vann, ta dem opp av vannet, og sortere dem riktig.

– Alle de forskjellige funksjonene fungerte før vi dro så vi hadde en god følelse, sier Moe

Også rådgiver i ungt entreprenørskap, Kåre Presthus, som var med på turen, mente laget var godt forberedt.

– Vi hadde mer informasjon om hva konkurransen skulle gå ut på. Vi bygde en øvingsarena på Strinda videregående skole som var lik den arenaen vi skulle konkurrere på, sier Presthus.

Men trønderne ble overrasket da de kom til USA. Konkurransen var ei turnering med flere runder. Det norske laget rasa både opp og ned på resultatlista, og endte til slutt som nummer 78 av 163 deltakere.

Storfint besøk

Og under OL dukket ei kjent kvinne opp.

– Vi fikk besøk av Ivanka Trump, presidentens datter, sier Moe

Men hun hadde ikke all verden med tid.

– Vi fikk ikke snakket med henne. Det virket som hun hadde det veldig travelt. Hun var der i noen minutter for å trykke på en knapp for å starte konkurransen, så dro hun igjen, sier Moe.

Mentor Ole Einar Moe sier de lærte mye om samarbeid under OL. Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

Mye mer enn en konkurranse

Mannen som står bak OL i robotikk, er den amerikanske oppfinneren og gründeren Deam Kamen. Han fant opp Segwayen, og starta konkurransen med en klar baktanke.

– Kamen´s grunnleggende tanken er at man skal få mer oppmerksomhet rundt hvordan man skal bruke teknologi for å løse verdensutfordringer. Og det er også vår tanke. Vi bruker det som en gulrot for at elever skal bli mer interessert i teknologi, forteller Presthus.

Og under OL viste Kamen fram sitt siste påfunn.

– Han kom med en rullestol som var basert på Segway-teknologi, men som var i stand til å klatre opp og ned trapper. Da ser man veldig tydelig hvordan teknologi kan løse mobilitetsutfordringer til funksjonshemmede, sier Presthus