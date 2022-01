Tove Røsstad er Årets trønder

Katrin Glatz Brubakk: Barnepsykolog fra Trondheim. Jobber for Leger uten grenser i Moria-leiren på den greske øya Lesvos.

Juryens begrunnelse: «Katrin G. Brubakk har et brennende engasjement for flyktningene i Morialeiren, både i form av aktiv deltakelse i hjelpearbeidet og ved å få ut informasjon om forholdene i leiren. Barnepsykolog som i Leger uten grenser kjemper en utrettelig kamp for de svakeste og mest sårbare flyktningebarna i Moria. En tydelig debattant også i riksmediene, men mest av alt et medmenneske som Trøndelag er stolt av.»

Tove Røsstad: Kommuneoverlege i Trondheim.

Juryens begrunnelse: «Tove Røsstad har i snart to år gitt oss saklig og god informasjon gjennom hele pandemien. Hun har alltid stilt opp og svart på og forklart tydelig på alle spørsmål. En forbilledlig opptreden med sin kunnskap, formidlet med en stoisk ro. Hun respekteres av både innbyggere, helsevesenet, politikere og næringslivet.»

Mikael Forselius: Hotelldirektør ved Britannia i Trondheim.

Juryens begrunnelse: «Mikael Forselius har løftet Britannia til et hotell i verdensklasse. Han bygger kompetanse, inspirerer og inkluderer i alle ledd. Under hans ledelse fikk Britannia sin første Michelin-stjerne, og Britannia har blitt et landemerke i Trondheim som folk i Trøndelag er stolte av, og som besøkes av gjester fra hele verden.»

Ingeborg Senneset: Journalist i Aftenposten, fra Orkland/Melhus.

Juryens begrunnelse: «Ingeborg Senneset er en sterk og viktig stemme. Har et stort engasjement for å stoppe konspirasjonsteoretikere. Hun ufarliggjør ulikheter og fremmer respekt og toleranse. Ingeborg har også gitt psykisk helse og spiseforstyrrelser et ansikt. Hun prater om det som er tabu og gjemmer seg ikke selv bak en maske. Hun gir en stemme til de som i dag ikke kan snakke for seg selv.»

Åge Aleksandersen: Artist og musiker fra Namsos og Trondheim.

Juryens begrunnelse: «Åge Aleksandersen er hele Trøndelags Åge som kom i høst ut med ny musikk. Han har i flere tiår gledet Trøndelag og Norge med sin musikk. Mange har trukket frem at hans tekster og låter har vært spesielt viktige for dem i koronatiden. Han har alltid vært tro mot det trønderske språket og har et varmt hjerte for de svakeste i samfunnet.»