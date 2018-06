Kommunen gjør helomvending: Øystein og Arne får likevel beholde RBK-taket

Øystein Siim er bare glad og lettet når han snakker med NRK mandag kveld.

Han har nettopp fått et brev fra byggesakskontoret i Trondheim kommune, hvor de forklarer at de nå formelt har avsluttet saken om RBK-logoen på garasjetaket – som Øystein Siim malte sammen med sin kompis Arne Martinsen i fjor.

– Kommunen har vel tenkt seg om hvilket humlebol de rotet i. Jeg mener at det ble rett avgjørelse. Å kaste bort så mye ressurser på dette mente jeg var bare tull, og det er det sikkert flere som har ment, sier Øystein Siim til NRK.

I brevet står det at kommunen har «etter en nærmere vurdering av saken, kommet frem til at takmaleriet ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.»

Fryktet de måtte male over RBK-taket

Denne spesielle saken har fått mye oppmerksomhet, etter at NRK i forrige uke fortalte at de to kameratene faktisk risikerte å måtte male over taket – ett år etter de hadde malt det – fordi kommunen mente taket var ulovlig reklame, og at Siim og kameraten burde ha søkt om lov før de begynte å male.

Det som startet som en uskyldig gladsak i fjor, utviklet seg etter hvert til å bli en kamp mot et firkantet byråkrati, for RBK-supporterne Øystein og Arne:

Kommunen: Ikke søknadspliktig likevel

Trondheim kommune skriver videre i brevet som Øystein Siim mottok mandag ettermiddag, at saken nå avsluttes og at byggesakskontoret ikke vil følge opp den videre:

«Dette har sammenheng med at takmaleriet er utført av supportere av en fotballklubb som en hyllest, og ikke av profesjonelle i salgs-/markedsføringsøyemed.»

«Takmaleriet faller derfor utenfor begrepet «reklameinnretning», og er på denne bakgrunnen ikke søknadspliktig», står det i brevet som er signert av bygningssjef Trine Lill Johansen og juridisk rådgiver Martin Fredrik Grane.

Taket er blitt en turistattraksjon, og har skapt engasjement landet rundt. Foto: Tone Iversen / NRK

Nå blir det Ranheim-logo på andre siden

Denne saken skulle egentlig bli politisk behandlet i bygningsrådet i Trondheim tirsdag, etter at flere av byens politikere engasjerte seg.

– Kommunen har opptrådt i overkant firkantet. Det er ikke slik kommunen skal bruke ressursene sine, sa blant annet kommunalråd for Arbeiderpartiet i Trondheim, Sissel Trønsdal, til NRK.

Kameratene Siim og Martinsen har tidligere uttalt at de kunne tenkt seg å male Ranheims logo på den andre siden av garasjetaket, som en hyllest til dette lagets overraskende suksess i eliteserien.

– Vi kommer til å vente litt før vi leter fram blåmalingen. Vi må fordøye dette litt først, sier en fornøyd Øystein Siim til NRK.