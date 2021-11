Fastlegekrisen har toppet seg i Trondheim – kun én fastlege har ledige plasser

«At fastlegeordnigen er under stort press er velkjent. I høst har arbeidsbelastningen gått fra vondt til langt verre.»

Dette skriver helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli og kommuneoverlege Tove Røsstad i en orientering til Trondheim kommunes politikere.

Utfordringene rundt kommunens fastlegeordning ble tatt opp i forbindelse med et ekstraordinært formannskapsmøte rundt smitteverntiltak onsdag.

Det var avisa Nidaros som først omtalte saken.

Umulig situasjon

Det har i mange år vært fastlegemangel i store deler av landet, noe som har ført til økt belastning for dem som er i yrket.

Grunnet pandemien og en ekstraordinær økning i luftveisinfeksjoner har det nå toppet seg i Trondheim.

Kommunen har dermed valgt å erklære midlertidig legemangel.

«Belastningen er nå så stor at det er svært krevende, til tider nærmest umulig, for fastlegene å bistå hverandre ved sykdom eller annet fravær», skriver Dehli og Røsstad.

ORIENTERTE FORMANNSKAPET: Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli la legemangelen fram for kommunens politikere i et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Reduksjon på 4462 ledige plasser

Ifølge orienteringen har mange leger i løpet av de tre siste ukene bedt om å få redusert pasentlistene sine med mellom 50 og 200 pasienter.

Det betyr at det nå er kun én fastlege som har en åpen liste, med totalt 163 ledige plasser på listen.

Det er en reduksjon fra 4462 ledige plasser siden juni.

«Legemangel vil gi en ytterligere forverring i forbindelse med smittesituasjonen vi står i nå, og får konsekvenser for innbyggerne: fastlegene må prioritere de viktigste oppgavene, og det kan også føre til økte utfordringer ved legevakta», heter det i orienteringen.

Plikt til å skaffe vikarer

Når en kommune har erklært midlertidig legemangel, har den plikt til å skaffe vikarer eller avhjelpe situasjonen på andre måter.

Dehli og Røsstad skriver at det de siste årene har vært vanskelig å få tak i nok vikarer, men at de i dialog med fastlegene vil se på andre nødvendige tiltak.

De poengterer også at man er i gang med å ansette nye leger i løpet av 2022, og at det i tillegg er mulighet for å øke kapasitet ved ett av byens legesentre.

Imidlertid presiserer de også behovet for å etablere nye legesentre, fordi befolkningsøkningen fører til at det begynner å bli for trangt på de eksisterende.