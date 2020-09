– Jeg blir svært lei meg. Her har det tydeligvis skjedd en stygg misforståelse, sier kunstner Fabiola Charry til NRK.

Sammen med kunstner Brit Dyrnes skapte hun det nå destruerte kunstverket «Folkets talerstol». Det ble laga i forbindelse med LOs hundreårsjubileum i 2003, og innkjøpt av Trondheim kommune for 160.000 kroner.

ERSTATNING: Kunstner Fabiola Charry vurderer å kreve erstatning etter at kommunen ved et uhell destruerte kunstverket hun og Brit Dyrnes laga i 2003. Foto: Privat

– Manglende respekt

Siden den gang har det stått lagra på Trondheim bydrifts lager på Valøya. Under rydding av lageret for ei uke siden, skjønte ikke de som gjorde jobben at dette var et kunstverk, og kutta det opp.

– Det er svært beklagelig og bydrift er kjempelei seg for at de folkene som rydda ikke var klar over at dette var et kunstverk, sier Berit Kirksæther ved kommunedirektørens fagstab for kultur, næring og idrett.

Det synes kunstner Fabiola Charry er en dårlig unnskyldning.

– Jeg kan forstå at de som rydda ikke så at dette var et kunstverk. Men at de ikke har fått informasjon om dette fra kulturenheten i kommunen, synes jeg er ille. Det vitner om manglende respekt for kunsten.

SPEAKERS CORNER: Kunstnerne ønsket at kunstverket skulle være en konstruksjon der folk kunne gå opp å si sin mening. Foto: Privat

Vil lage utendørs lager for kunst

På spørsmål om hvorfor de som rydda ikke ble informert om kunstverket, svarer Kirksæther at de ikke har mye kommunal kunst på lager. Her har beklageligvis heller ikke informasjon blitt overlevert når folk har skiftet jobber, sier hun.

Hun opplyser også at det destruerte kunstverket heller ikke sto på et avskjermet område, men sammen med andre ting bydrift har satt vekk fra uteområder.

– Vi har den siste tiden jobba for å få på plass et kommunalt lagersted som er øremerka kunst. Å nyregistrere alt av kommunens kunst er et arbeid vi har prioritert det siste året. Det å utvikle bedre interne rutiner en del av dette, sier Kirksæther.

Ifølge åndsverklovens § 49 skal kunstneren tilbys tilbakelevering av verket før det eventuelt destrueres. Charry vurderer derfor nå å kreve erstatning fra kommunen. Det ønsker ikke Kirksæther å kommentere før det eventuelt kommer et krav.

BEKLAGER: Kommunaldirektør Ola By Rise skriver i et notat at de har tatt kontakt med kunstnerne og på vegne av kommunen beklaget at dette kunne skje. Foto: Morten Andersen/NRK

«Et arbeidsuhell»

I et notat til formannskapet skriver kultur-, nærings og idrettsdirektør Ola By Rise at de betrakter ødeleggelsen av kunstverket som et arbeidsuhell.

Kunstverket har stått lagret på Valøya siden det ble anskaffet. Årsaken er ifølge Rise at kommunen mente det ville være vanskelig å ivareta barns sikkerhet om verket ble offentlig tilgjengelig.

– Da vi fikk beskjed om dette fikk vi laga en sikkerhetsrapport som vi ga kommunen. Kunstverket kunne med andre ord vært både sikkert for barn og plassert ut for mange år siden, sier kunstner Brit Dyrnes, som laga kunstverket sammen med Charry.

Hun er svært skuffet over at kommunen lar et kunstverk stå lagra i 17 år uten å gjøre noe med det.

– Jeg synes det er hårreisende og mener det er respektløst både for kunstverket og oss som kunstnere, sier Dyrnes.

Kunstverket «Folkets talerstol» sto utstilt foran Kunstindustrimuseet i tre måneder før det ble satt på lager der det har stått fram til det ble ødelagt.