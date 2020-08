Kommunelege har politianmeldt mann som droppet karantene etter handletur i Sverige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Før helga varslet Leif Vonen, kommuneoverlege i Værnesregionen, at han vurderte å anmelde folk som gir blaffen i karanteneplikten de har etter å ha vært ute i det offentlige i Sverige.

Tirsdag ettermiddag sendte han inn anmeldelse av en mann.

– Det er med blandede følelser jeg anmelder en person for det jeg mener er lovbrudd. Dette er ikke noe jeg gjør for moro skyld. Det er en alvorlig sak, og jeg mener jeg ikke kommer utenom å anmelde personen, sier Vonen.

Skrev på Facebook om handletur i rød sone

Værnesregionen omfatter Stjørdal, Selbu, Meråker og Tydal. De to sistnevnte grenser til Jämtland. I likhet med store deler av Sverige, er Jämtland i rød sone.

Den anmeldte mannen bor ikke langt fra riksgrensa.

Han har selv ønsket å stå frem med navn og bilde, men NRK har valgt å anonymisere ham på grunn av de sterke reaksjonene korona-debatten vekker i sosiale medier.

I forrige uke kjørte han til grensen, oppdaget at den var åpen og tok en spontan handletur i en butikk på Storlien. Noen dager senere dro han på kjøpesenteret City Syd i Trondheim. Han gikk altså ikke i karantene. Dette skrev han også om på Facebook.

Du kan krysse landegrensen, også over i en rød sone. Men hvis du i løpet av reisen for eksempel drar innom en butikk, et kjøpesenter eller lignende, må du i karantene.

Det finnes unntak fra karanteneplikten, som for eksempel strengt nødvendig vedlikehold av fritidsbolig. Men også da må du i karantene dersom du drar innom butikk.

Folk som er i karantene har ikke lov til å bevege seg fritt blant folk, som for eksempel å gå på jobb, skole eller å reise kollektivt.

BLANDEDE FØLELSER: Leif Vonen sier det er med blandede følelser han har anmeldt en person for det han mener er brudd på smittevernlovgivningen. Foto: Privat

Vonen mener mannen har brutt paragraf 5 i smittevernforskriften, om karanteneplikt ved ankomst til Norge.

– Jeg ønsker ikke lynsjestemning mot enkeltpersoner. Men det er såpass tydelig for meg at personen gjorde dette med vilje. Folk kan gjøre feil eller ikke få med seg hva som er riktig. Det er noe annet å bevisst bryte reglene – bare fordi det går an, sier kommuneoverlegen.

Han synes det er ille dersom politiet nå må bruke enda mer tid og krefter på å stå ved grensen for å påse at folk overholder karanteneplikten.

Føler seg ikke som lovbryter

Den politianmeldte mannen sier til NRK at han ikke føler seg som en lovbryter, selv om han har vært på butikk i Sverige uten å gå i karantene.

Han synes spørsmålet om karantene etter besøk i rød sone i Sverige er viktig, og verdt å ta opp kampen for.

– Hvordan stiller du deg til at du er anmeldt?

– Rent prinsipielt er det etter boka. Men jeg synes ikke det er innafor med tanke på hvordan folk oppfører seg innenlands, sier mannen, og sikter blant annet til sin oppfatning av at folk er slepphendte med smittevernregler som å holde avstand.

– Jeg følte meg ikke trygg på City Syd. Men jeg følte meg trygg på Storlien, forklarer han.

Han mener at Storlien burde vært åpnet for nordmenn, og argumenterer blant annet med at det er få steder for grensehandel som ligger så nært riksgrensa.

– Hvis det hadde vært så farlig å dra til Jämtland, må det stå folk på grensa og stoppe folk, sier mannen.

– Er det greit at for eksempel politiet bruker ressurser på det?

– Ja, det synes jeg. De bruker ressurser på mindre viktige ting enn det.

Nå er han forberedt på en straffereaksjon fra politiet.

– Det blir sikkert ei bot, sier han.

KARANTENEPLIKT ETTER SHOPPING: Storlien er en populær destinasjon for nordmenn som vil kjøpe billigere mat og drikke. Covid-19-forskriften sier at du må i karantene etter å ha vært på shopping i en rød sone i Sverige. Foto: Eivind Aabakken/NRK

Espen (26) anmeldte: – Jeg ser på det som et samfunnsansvar

Politiet i Stjørdal sier til NRK at de har fått flere henvendelser om ulike folk som har vært på handletur i Sverige uten å gå i karantene etterpå.

Espen (26) fra Trondheim er en av dem som har anmeldt en person. Den samme som kommuneoverlege Vonen har anmeldt.

26-åringen sendte inn anmeldelsen i slutten av forrige uke, basert på Facebook-posten.

Han reagerte spesielt på at personen tilsynelatende ikke bryr seg om loven.

– Jeg syntes det var hensynsløst og egoistisk, og tok screenshots av alt, sier han, som sendte dokumentasjonen til politiet.

Espen vil ikke stå frem med fullt navn og bilde, fordi han ikke orker oppmerksomhet rundt egen person.

– Hvorfor valgte du å anmelde?

– Jeg ser på det som et samfunnsansvar. Vi oppfordres av Folkehelseinstituttet å varsle om karantenebrudd hvis vi oppdager det. Det er det jeg har gjort nå.

Hvis han oppdager samme oppførsel fra andre, utelukker han ikke en ny anmeldelse.

– Jeg gjør det hvis det er snakk om personer som ikke innser at det de har gjort er feil. Det handler om å ta ansvar for sine handlinger. Jeg stiller meg annerledes til dem som sier «dette var feil av meg», og deretter går rett i karantene, sier han.

Politiet håper på rask avklaring i saken

– Vi vil ikke bruke straffesporet før det er strengt nødvendig, sier lensmann i Værnes lensmannsdistrikt, Kjetil Ravlo.

– Men når denne saken har kommet til oss, skal den selvsagt etterforskes. Jeg håper flere leser dette, og ikke setter seg i en situasjon hvor de blir etterforsket av politiet. Det bør ikke være nødvendig.

FÅR STADIG TIPS FRA PUBLIKUM: Kjetil Ravlo sier at politiet jevnlig får henvendelser om folk som skal ha brutt karantenebestemmelsene. Foto: Morten Andersen / NRK

Ravlo bekrefter at politiet fikk anmeldelsen fra Vonen tirsdag ettermiddag. Han sier at politiet raskt skal gå i gang med etterforskningen, og at han ønsker en avklaring om kort tid.

Ifølge ham får politiet regelmessig tips om folk som har begått karantenebrudd. Noen er mer konkrete enn andre.

– Mye av dette blir levert til helsevesenet for oppfølging, sier Ravlo, som synes det er trist at kommuneoverlegen har måttet ta steget til anmeldelse denne gangen.

Engasjementet har vært stort etter at NRK før helga skrev saken om at kommuneoverlegen vurderte å ty til anmeldelse. Vonen har lagt merke til engasjementet i sosiale medier.

– Mange støtter at jeg forsvarer smittevernet på denne måten, sier han.

NRK skriver vanligvis ikke om straffesaker som ennå er på anmeldelsesstadiet. Vi mener det er oppsiktsvekkende at helsemyndigheter ser seg nødt til å ta dette steget, og velger derfor å skrive saken før en eventuell straffereaksjon har kommet.