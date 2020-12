– Sånn som smittetalla ser ut nå er det viktig at alle sammen gjør en ekstra innsats. Det sier kommunedirektøren i Trondheim, Morten Wolden etter å ha fortalt at rekordmange er registrert koronasmitta i byen.

– På mandag ble 64 registrert smitta. Nå ser vi sjutallet, uten at jeg kjenner de siste detaljene. Det nøyaktige tallet kommer litt seinere i dag.

Tallet er såpass høyt at kommunedirektøren synes alle bør avlyse nyttårsfesten. I hvert fall hvis man har tenkt å ha fest med folk utover sin egen kohort og familie.

Wolden sier det viktigste de neste dagene og ukene er at alle holder avstand og husker antall sosiale kontakter.

– Det er opp til hver enkelt av oss nå, sier han.

Fyrverkeri eller ikke?

I dag skal også kommuneledelsen avgjøre om de skal avlyse nyttårsfyrverkeriet ved Kristiansten Festning ved midnatt nyttårsaften. Familiefyrverkeriet litt tidligere på kvelden er allerede beslutta avlyst.

– I utgangspunktet har vi sagt at vi skal ha fyrverkeri fordi det er naturlig å markere overgangen til det nye året. Nå ser vi at smittetallene stiger og vi veit det er en risiko for at folk trekker ut, trekker sammen og blander seg. Så dette må vi ta en ny runde på i dag, sier kommunedirektøren.

– Slik det ser ut nå er det lurt at både kommunen og folk flest avlyser nyttårsfesten, avslutter Morten Wolden.

KAN BLI AVLYST: Fyrverkeriet fra Kristiansten Festning i Trondheim kan bli avlyst. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Krever strengere regler nyttårsaften i Norge

Helsesjefen i Indre Østfold krevde tirsdag at regjeringa strammer inn reglene for årets nyttårsfeiring. Helsesjef Kenneth Johannessen frykter at smittespredning på festene kan føre til en ny smittebølge.

Han opplever at den nasjonale anbefalingen om maks ti gjester to ganger i jula, tolkes svært vidt.

I Trøndelag har flere kommuner de siste dagene gjort hastevedtak om feiring nyttårsaften.