– Vi ser at ikke mange nok har etterkommet vår sterke oppfordring, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Torsdag forrige uke gikk Trondheim kommune ut med en tydelig anbefaling til innbyggerne om å bruke munnbind i det offentlige rom, som for eksempel på kjøpesentre og restauranter.

I helga har kommunen hatt vektere ute for å se hvordan folk har fulgt oppfordringen fra kommunen.

Tilbakemeldingene fra disse har vært med og dannet grunnlaget for at Wolden nå ber politikerne innføre et påbud om bruk av munnbind.

– Det er nødvendig å utvide dette til et påbud og gjennom en forskrift presisere nærmere hvor og hvem som omfattes av påbudet, sier Wolden.

Lørdag hadde kommunen rekord i antall påviste smittetilfeller av covid-19.

30 personer testet positivt for viruset denne dagen, også dagene før var tallene like oppunder 30.

BER POLITIKERNE INNFØRE PÅBUD: Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, ønsker at det skal innføres et påbud om å bruke munnbind, og forbereder nå en politisk sak som vil bli lagt fram for politikere onsdag. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Sprikende smittetall

Fra før har kommunen et påbud om munnbind når en reiser kollektivt og med drosje.

– Vi er opptatt av at hver enkelt må gjøre de tiltakene en kan for å begrense spredning, sier kommunikasjonssjef i Trondheim kommune, Harry Tiller.

Tallene over antall smittede fra dag til dag i Trondheim spriker.

Imens det var 30 påviste tilfeller lørdag, var tallet nede i ni søndag.

– Dette har også å gjøre med bemanningen på teststasjonene. Det er for tidlig å trekke noe slutning på om tallene er på vei opp eller ned, men vi vil vite mer i løpet av uka, sier Tiller.

NY SMITTEREKORD LØRDAG: Lørdag testet 30 innbyggere i Trondheim positivt for covid-19. Dette bildet er fra Leangen teststasjon. Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Tiller viser til at det er svært viktig at folk begrenser antall nærkontakter.

Kommunen har lenge hatt lave smittetall sammenlignet med Bergen og Oslo, men en del av smitten i byen kommer fra ukjente smittekilder.

– Det er ukjente smittekilder som bekymrer oss, heldigvis har ikke denne utviklinga eksplodert, sier Tiller.

Vil ta noen dager

– Det er en del formelle rutiner vi må gjennom. Det kalles inn til ekstraordinært møte for formannskap satt som bystyre førstkommende onsdag, sier Tiller.

I Bergen og Oslo er det allerede krav til bruk av munnbind eller ansiktsmaske på kollektivtrafikk, taxi, i butikker og andre offentlige steder. Kravet gjelder når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.