Kommuneadvokaten utelukker ikke straffbare forhold i Olsø-saken

Det bekrefter lederen av kontrollkomiteen selv til NRK.

– Det jeg kan si foreløpig, er at jeg fikk overlevert den juridiske betenkningen fra kommuneadvokaten klokka 13 i dag. Innholdet i den har jeg vurdert som såpass alvorlig at jeg har valgt å innkalle til et ekstraordinært kontrollkomitemøte. Det blir avholdt tirsdag, sier Brøske.

– Med de ovennevnte forbehold knyttet til sakens faktum er Kommuneadvokaten av den oppfatning at det ikke kan utelukkes at Rune Olsø gjennom Kystad-avtalen og sin rolle i Staur Holding AS har overtrådt straffebestemmelsen om påvirkningshandel, heter det i rapporten fra kommuneadvokaten.

Reguleringsarbeid av eiendommer

Kommuneadvokaten mener det også er av interesse å se nærmere på selskapene Prora Holding AS og Kystad Vestre AS i denne saken for å vurdere eventuelle straffbare forhold.

Bakgrunnen for rapporten Adresseavisens flere saker om at Staur har inngått en avtale til seks millioner. Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap – bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad. Rune Olsø sier at han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.

Utbygger betalte to millioner for Ap-toppens bistand

I rapporten skriver kommuneadvokaten:

«Hvorvidt Olsø har forsøkt eller lyktes i å faktisk påvirke beslutningstakerne i den konkrete saken, dvs. de som møtte i det aktuelle bygningsrådsmøtet, er slik vi ser det ikke avgjørende for vurderingen av om det foreligger et straffbart forhold.»

Og videre:

«Korrupsjonshandlingen er dermed for påvirkningsagentens del fullbyrdet i det fordelen er akseptert. At påvirkningsagenten senere oppdager at han faktisk ikke trenger å foreta seg noe som helst for å oppnå det ønskede resultatet, er uten rettslig betydning.»

Rune Olsø opplyser i en SMS til NRK at han ennå ikke har lest vurderingen.

Olsø stiller ikke til valg som Ap-leder