Kommune sendte ut personers fødselsnummer

Carl-Jakob Midttun beklager tabben.

Møteinnkallingene innholdt nemlig personopplysninger som ikke skal publiseres.

I ett av dokumentene til sakspapirene er fullt navn, med fødsels- og personnummer til to personer gjengitt.

– En menneskelig glipp. Man har oversett et par fødselsnummer som er lagt ut som vedlegg til saksdokument, sier rådmann i Malvik kommune Carl-Jakob Midttun til NRK.

Det var Malviknytt.no som først omtalte saken.

Raskt fjernet

Helge Veum fra Datatilsynet sier det er et mindre avvik. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / Datatilsynet

Dokumentene med de private opplysningene ble umiddelbart fjernet etter at de ble klar over feilen.

– De ble låst for innsyn, og dokumentene blir lagt ut på nytt igjen i morgen. Vi beklager. Sånt skal ikke skje, men det var en menneskelig glipp, sier Midttun.

Datatilsynet vil nå sjekke saken, men sier det ikke er snakk om sensitive opplysninger.

– Dette er et mindre avvik på reglene, men bør likevel rapporteres til Datatilsynet som et avvik. Deretter er det viktig at kommunen tar tak sine rutiner rundt slike saker for framtiden, sier avdelingsdirektør i Datattilsynet Helge Veum til Malviknytt.no