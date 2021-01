Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommunane i Trondheimsregionen ber innbyggjarane om å droppe unødvendige reiser på tvers av kommunegrensene.

– Trondheimsregionen er ein felles arbeids- og bustadmarknadsregion. Derfor ynskjer vi å samarbeide tett i motarbeidinga av pandemien, skriv kommunane i ei pressemelding.

Frå no og ut januar kjem kommunane med ei sterk oppfordring om å unngå reiser på tvers av kommunegrensene. Dette omfattar også ei felles sterk oppfordring om:

Bruk av heimekontor. Der heimekontor kan nyttast til fordel for reise over kommunegrensa, bør heimekontor klart nyttast.

Befolkninga bør ikkje krysse kommunegrensene for å reise på handel, sosiale eller kulturelle opplevingar som ikkje er strengt nødvendige.

Organisert kampaktivitet som inneber nærkontakt over kommunegrensene bør opphøyre.

I dei tilfella der ein likevel må reise over kommunegrensene er det anbefalt å unngå rushtida for kollektivtrafikk, og bruk av munnbind dersom ein likevel må reise kollektivt.

Dei enkelte kommunar sine anbefalingar om å ha få nærkontaktar skal følgjast.

Vedtak og råd i den kommunen du oppheld deg i skal følgjast. (Sjekk kommunen din si heimeside om du er i tvil.)

Det er kommunane Orkland, Skaun, Melhus, Midtre Gauldal, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Indre Fosen som står saman om denne oppfordringa.

I pressemeldinga skriv dei at Trondheimsregionen består av kommunar med ulike utgangspunkt, føresetnader og smittesituasjon. Dette betyr at ein også må rekne med ulike pandemitiltak i dei ulike kommunane.

Ny smitterekord i fleire kommunar

Onsdag 30. desember vart det registrert ny smitterekord i Trondheim. 83 personar fekk påvist koronasmitte. Trondheim sette også ny smitterekord dagen før, med 79 nye smitta.

– Situasjonen er no svært alvorleg. Meir alvorleg enn nokon gong, sa kommunedirektør Morten Wolden i eit ekstraordinært formannskapsmøte nyttårsaftan.

Nyttårsaftan vart det registrert 41 nye koronasmitta i Trondheim. På årets siste dag blei det gjennomført 518 testar. Dagen før var det 1554 personar som testa seg.

Stjørdal har stigande trend. Dei sette ny smitterekord nyttårsaftan med 21 nye smitta. I romjula gjekk kommunen sterkt ut og ba innbyggjarane om å halde seg heime resten av jula.

– Skal vi lukkast med å slå ned den no eskalerande smittesituasjonen i vår region, og slå ring om risikoutsette grupper, er graden av etterleving i befolkninga av største viktigheit, står det i pressemeldinga frå kommunane i Trondheimsregionen.

Koronadødsfall ved sjukeheim

Ein pasient ved Charlottenlund helse- og velferdssenter i Trondheim vart bekrefta død av koronaviruset første nyttårsdag. Det meldte helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen til Adresseavisen. Personen skal ha vore alvorleg sjuk før vedkommande vart smitta.

Dette er det sjette koronadødsfallet i Trondheim sidan mars.

Helsesenteret innførte 18. desember besøksforbod fram til nyttår etter at fem pasientar testa positivt på koronaviruset. To dagar seinare fekk to nye pasientar påvist covid-19.

Smitten blei oppdaga då ein pasient vart akuttinnlagt på St. Olavs hospital. Denne personen er no friskmeldt, ifølge Garåsen.

KREVJANDE SMITTESITUASJON: – Vi har så god kontroll som ein kan ha i ein slik situasjon, seier helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen om smitteutbrotet på Charlottenlund helse- og velferdssenter i Trondheim. Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

– Vi er i sluttfasen av dette smitteutbrotet. Både pasientar og tilsette har vore i karantene, og fått fortløpande oppfølging med testing, opplyser Garåsen til NRK.

Han fortel at personen som døydde var kritisk sjuk.

– Det er ekstremt vanskeleg å unngå smitte på sjukeheimar når det er så mykje smitte elles i samfunnet. Vi må forsøke å hindre det. Dei gamle er sårbare og i risikogruppa. Det er derfor viktig å ha besøksrestriksjonar, seier Garåsen.

Han opplyser til NRK at besøksforbodet på sjukeheimen vil gjelde nokre dagar til, uavhengig av dødsfallet.