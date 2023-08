Kolstad beholder plassen i mesterligaen

– Det er utrolig deilig å få alt på plass.

Det sier daglig leder i Kolstad, Jostein Sivertsen.

Siden høsten 2021 har Kolstad Håndball hatt en ambisiøs satsing, men tidligere i sommer bekreftet klubben at de måtte kutte i lønninger.

– Vi er veldig glade for at Kolstad skal spille i mesterligaen, og at andre norske klubber skal ut i Europa.

Det sier Håndballpresident, Kåre Geir Lio.

Det Europeiske håndballforbundet startet egen granskning av pengerotet, og flere pekte på muligheten om at Kolstad risikerte å miste plassen i den prestisjetunge turneringen på grunn av pengeproblemene.

Det kom sterke reaksjoner i det europeiske håndballmiljøet da den økonomiske situasjonen i Kolstad håndball ble kjent.

Mandag ble det kjent at de får bli.

– Vi har hatt god kommunikasjon med det europeiske håndballforbundet. Vi og Kolstad har gitt de svar, som de er fornøyd med. Det er vi glad for, sier Lio.

Han forteller at planen er å komme til Trondheim for å se Kolstad spille i mesterligaen.

– Vi har nå fått inn alt av papirer, og nå skal vi fylle Trondheim spektrum, sier en fornøyd Sivertsen.

Klubben vant alt i Norge sist sesong og debuterer nå i mesterligaen i september.

Økte kostnader

– Målene har vært satt for høyt, og det må jeg ta selvkritikk for.

Det sa styreleder Jostein Sivertsen under en pressekonferanse tidligere i sommer.

Klubben kom da frem til at de skulle kutte alle lønninger over 6G med 30 prosent i sesongen 2023/2024 som følger av økte kostnader.

Sivertsen ville ikke gå inn på hvor mye penger det var snakk om.

De økte kostnadene i klubben skjedde i forbindelse med alle endringene i samfunnet. Det fortalte styreleder Sivertsen.

– Da vi trykket på startknappen for denne ambisiøse satsingen høsten 2021, så var vi sikre på at alt lå til rette for å sette i gang dette idrettseventyret. Men verdensbildet endret seg vesentlig da Russland invaderte Ukraina i februar 2022, skrev Sivertsen i en pressemelding.