Kollektiv havnet i karantene – nå kan hjemmejulen være reddet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har juletre, og jeg har ordnet fløtekarameller som vi skulle kose oss med, sier Solveig Grendahl Vold.

Solveig og de tre andre studentene Kari, Jon og Harald hadde allerede innstilt seg på at julefeiringen hjemme med familien i år kom til å ryke.

For da den ene i kollektivet som hadde reist hjem til jul testet positivt for korona, havnet de fire andre i karantene.

Dermed så det ut til at de måtte bli i Trondheim. Men så kom en gledelig regelendring.

Selvtest godkjennes

For regjeringen la denne uken fram at hurtigtest gjennomført av helsepersonell og selvtest kan benyttes for å teste seg ut av smittekarantene på døgn sju.

Studentene kan dermed teste seg hjemme 24. desember, og likevel få dra hjem til jul hvis testen er negativ.

– Det var veldig godt. Det ble som en tidlig julegave, sier Harald Andersen.

De to herrene i kollektivet kommer fra Østlandet, og dermed blir det trolig fly hjem på julaften.

– Jeg tror foreldrene våre blir veldig glade, sier Jon Paulsen Skjerdingstad.

Selv om de nå trolig slipper ut av karantene julaften, skal de likevel feire lille julaften samme med rakfisk. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Feirer med rakfisk

Kari Torfinnsdatter Rønningen fikk onsdag besøk av sin mor på døren.

Hun kom med rakfisk som gjengen skulle kose seg med lille julaften, siden de skulle feire jul sammen i kollektivet.

Det blir likevel rakfisk-party, nå som en feiring.

– Vi har det ganske fint egentlig, sier Kari.

Glad mamma

Selv om kollektivet hadde innstilt seg på feiring sammen, innrømmer også mamma Katrina Rønningen at hun er glad for at datteren kommer hjem.,

– Det er så flott!

Hun hadde begynt å innstilt seg på julefeiring uten datteren.

– Vi var litt betuttet da vi skjønte at julaften røk. Desto gledeligere blir det da når vi vet at hun kommer hjem.

Mamma Katrina Rønningen kom med rakfisk på døra. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Ikke alle like heldig

Selv om det ender lykkelig for gjengen i Trondheim, har ikke alle studenter vært like heldige.

Jul og korona er blitt en ulykkelig kombinasjon for Marit Michelsen (22) må i karantene etter at koronaviruset har rammet en av dem hun bor i kollektiv med.

En heldig test onsdag denne uka kan berge en julemiddag med slekta.

– Jeg har et lite håp om å rekke toget til familien min i Trondheim på lille julaften hvis jeg får prøvesvaret i tide – og det er negativt, sier hun.

Men den planlagte reisen hjem til Finnmark er avlyst – ugjenkallelig.

– Der må man være tidlig ute med å kjøpe flybillett. Nå er alle billettene enten på ubeleilige tidspunkt, eller så koster de flere tusen kroner.

Derfor endrer regjeringen reglene

Regjeringen skriver på sine hjemmesider at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler å sidestille PCR- test, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell og selvtest, for testing ut av smittekarantene.

– Bakgrunnen for denne endringen er at kravet om PCR-test for å teste seg ut av smittekarantene har ført til lang svartid på slike tester og at mange da blir sittende lenger enn nødvendig i karantene, skriver regjeringen på sine hjemmesider.

Helsedirektoratet påpeker at selvtester har en større feilmargin enn tester tatt av helsepersonell, men vurdert opp mot at belastning på testkapasitet og lange svartider fra laboratoriet, mener direktoratet at det er nødvendig å gjøre denne justeringer.