Er dette Norges lengste bilkø?

Før var Berkåk sentrum en svipptur fra hjemmet til Gunnar Hofstad. Skal han dit nå, må han planlegge.

Er han veldig heldig, tar det nå en halvtime å kjøre den drøye mila. Men han risikerer å bruke rundt to timer.

Skal du kjøre på E6 i Rennebu i sommer, må du belage deg på å stå i det som må være Norges lengste bilkø.

– Det er slitsomt, sier Hofstad.

TÅLMODIGHETSPRØVE: Gunnar Hofstad må planlegge hvis han skal til Berkåk. Foto: Grete Thobroe / NRK

Åtte kilometer bilkø

Stavåbrua i Rennebu er bare åpent for trafikk kun i ett kjørefelt. Trafikken dirigeres. Slik vil det være frem til november.

Årsaken er redusert bæreevne og store skader i brukonstruksjonen. En kan ikke risikere at tunge kjøretøy er på brua samtidig.

Stavåbrua ligger på Norges hovedfartsåre E6, like nord for der veien krysses av riksvei 3 ved Ulsberg, sør for Berkåk.

Noen ganger snegler bilene seg fremover. Ofte er det full stopp. Køen er gjerne rundt åtte kilometer lang.

– Akkurat nå er det ganske kjedelig. Vi har stått her i over en time, sier Tone Gudmestad.

Hun er glad hun har med strikketøy på campingferie med ektemannen.

FLOM AV TURISTER: Mange er på Norgesferie. Det betyr lange køer ved Stavåbrua. Foto: Grete Thobroe / NRK

Betongen har slått sprekker

At Stavåbrua trenger en oppgradering, er ikke noe nytt. Den 104 meter lange brua som ruver 70 meter over elva Stavåa, er snart 80 år gammel.

Den ble bygget av den tyske okkupasjonsmakten i 1942.

Opp gjennom årene er det blitt gjort en rekke oppgraderinger på den.

Likevel skal den ikke ha tålt den store Nato-øvelsen Trident Juncture høsten og vinteren i 2018. Den skal ha fått skader i et brulager etter øvelsen, bekrefter Janne Staulen Venes i Statens vegvesen til NRK.

Utbedringer ble gjort, og overvåkning med bevegelsessensorer startet.

I april oppdaget Statens vegvesen noe de ikke hadde forestilt seg – nemlig at noe av betongen i brua hadde slått sprekker.

Mener arbeidet burde vært startet tidligere

E6 skal legges i ny trasé. Men fremdriftsplanen er usikker. Derfor skal en midlertidig bru bygges inntil traseen er på plass.

Den er bestilt fra England, men kommer ikke opp før i oktober.

– Hvis brua fikk kritiske skader i 2018, burde arbeidet kanskje vært startet litt tidligere, sier ordfører i Rennebu, Ola Øie.

Han er ikke fornøyd med Statens vegvesens håndtering av situasjonen.

IKKE FORNØYD: Ola Øie mener Stavåbrua burde vært oppgradert for lengst. Foto: Grete Thobroe / NRK

– De har tydeligvis vært klar over at det har vært skader på brua. At de lager ett kjørefelt før denne sommeren, er spesielt. Det er et problem for alle som reiser – det er håpløst å vite hvor lenge en blir stående, sier han.

– Vi må bare beklage, altså, sier Janne Staulen Venes.

Anbefaler kjørerute som kan gjøre turen mye lengre

Hun er prosjektleder i Statens vegvesen i Midt-Norge.

– Dette er ikke noe Statens vegvesen ønsker. Vi skjønner det ikke er artig å stå i kø i sommerferien. Men nå har vi satt opp tiltakene for å ha brua åpen, sier hun.

Alternativet har vært å stenge brua. Da hadde situasjonen for bilistene blitt enda verre, mener Venes.

Statens vegvesen har en anbefalt alternativ kjørerute – som kan bli en svært lang omvei dersom du ikke planlegger turen godt.

ANBEFALT RUTE: Den anbefalte kjøreruten er langs riksvei 3 og fylkesvei 30 via Tynset og Røros. Det vil gjøre kjøreturen Oppdal – Trondheim over 180 km lengre.

De vil ikke anbefale å kjøre fylkesvei 6508 over Rennebuskogen, selv om veien ligger like ved brua og vil gå langt raskere. Den er ikke beregnet for stor trafikkmengde, sier Venes.

Gunnar Hofstad, som daglig kjører over brua, mener arbeidet med utbedring burde vært gjort tidligere.

– Jeg synes synd på turistene som må stå i kø i både en og to timer i varmen, sier han.