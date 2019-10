Sexolog behandlet den overgrepstiltalte i fire år: – Jeg var ikke bekymret for flere overgrep

– Han drev ikke bare med underkommunisering. Han forsøkte å rømme fra alt.

Sexolog Knut Hermstad vitnet tirsdag i overgrepssaken i Sør-Trøndelag tingrett.

Mannen i 40-årene, som er tiltalt for seksuelle overgrep mot over 40 jenter og oppbevaring av store mengder overgrepsbilder av barn, var Hermstads pasient i fire år.

Førte terapeuten bak lyset

Tidligere er den tiltalte dømt tre ganger for seksuelle overgrep og besittelse av overgrepsmateriale.

2012: Dømt til fengsel i ett år og to måneder.

2015: Dømt til fengsel i fire måneder.

2017: Dømt til fengsel i fem måneder.

Etter første soning begynte tiltalte i behandling hos sexolog Hermstad. Han sa han ville ut av overgrepsmønsteret.

I fire år hadde han dobbelttime én gang i måneden. Tiltalte betalte selv.

Hermstad er spesialist i klinisk sexologi, og har jobbet mye opp mot seksualforbrytere både i privat praksis og ved St. Olavs hospital. Han ble oppnevnt som vitne av Kolbjørn Lium, tiltaltes forsvarer.

Da mannen slapp ut av fengsel for tredje gang, i mai 2018, tok han relativt raskt kontakt med Hermstad.

Sexologen mener det var en motivert mann som kom inn i terapirommet da behandlingen startet igjen.

– Jeg var ikke bekymret for ham. Jeg hadde ikke trodd det var risiko for å begå nye alvorlige handlinger. Det jeg var bekymret for var hans mentale situasjon knyttet til depresjon og livsmestring.

Mannen var aldri åpen med terapeuten om hva han brukte en del av fritiden på: Nemlig nedlasting av overgrepsbilder av barn og seksuelle overgrep mot jenter ned i 11-12-årsalderen.

Startet nettovergrepene i slutten av 20-årene

– Jeg kunne vært sur for å ha blitt lurt. Men slik kan jeg ikke tenke. Det er hans valg – han har valgt å håndtere livet sitt slik. Det er veldig dumt.

Hermstad understreker at det å være behandler er noe annet enn å være etterforsker.

– Hadde jeg kjent til det han drev med, ville jeg antakeligvis vært nødt til å rapportere om det.

I retten tegnet Hermstad et bilde av en sårbar, deprimert mann med svært dårlig selvbilde.

– Det er ingen enkeltstående grunner til atferden hans, men en sammenheng mellom hans selvbilde, seksuelle utvikling og selvforståelse.

Videre under rettssakens sjuende dag forklarte tiltalte detaljert om privatlivet sitt. Forsvarer Kolbjørn Lium ba ham blant annet fortelle om første gang han begynte å kontakte unge jenter for sex.

– Det har jeg veldig klart i hodet. Det er vanskelig å snakke om. Men jeg husker det veldig, veldig godt.

Han sa at en utfordrende hendelse i livet var starten på det ulovlige mønsteret. Det skjedde på det nå nedlagte nettsamfunnet «Nettby» da mannen var 28.

Blir skremt av hva han selv har gjort

Han forklarte at han først ikke bevisst var ute etter mindreårige. Men ei av jentene han traff på nett, og senere hadde sex med flere ganger, var under 16 år. Dette var blant det mannen ble dømt for i 2012.

– Jeg har alltid hatt veldig, veldig lavt selvbilde. Det sier alle, sa mannen i retten tirsdag.

Han har slitt i sosiale relasjoner, men har lyktes godt i jobbsammenheng. Selv opplevde han jobb som «et fristed».

– På jobb kunne jeg tenke: «Fy faen. Hva holdt jeg på med i går?»

Når det gjelder tiltrekningen til barn, svarte han at det gjelder seksuelle preferanser, men også at han synes det er lettere å prate med unge.

– Jeg blir ikke stilt de samme kritiske spørsmålene.

– Jeg har gått over streken, og vel så det. Jeg har hatt kontakt med 12-åringer. Det er skremmende å se tilbake på.

Lider av pedofili

Sakkyndig i saken, psykiater Oksana Flåan, la tirsdag frem rapporten hun har skrevet med professor Kirsten Rasmussen.

Ifølge rapporten lider tiltalte av tilstanden pedofili. Flere av trekkene mener de at samsvarer med risiko for gjentakelse.

GA DIAGNOSEN PEDOFIL: Psykiater Oksana Flåan har gitt tiltalte diagnosen pedofil. Her snakker hun med Knut Hermstad, som vitnet under rettssakens sjuende dag. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Flåan sa i retten at mannen har hatt altfor lite behandling. Fremover mener hun det er verdt å prøve kognitiv atferdsterapi over mange år, og at behandlingen må starte snarest.

I fengsel har mannen ikke fått behandling. Dette er kun aktuelt ved forvaringsdom.

Siden pågripelsen i desember i fjor, har mannen sittet i varetekt i Trondheim fengsel på Tunga. Han har etterspurt behandling, men ikke fått det.

– Jeg er dårlig på å skryte av meg selv. Men i tiden i varetekt har jeg reflektert mye mer enn før.

Han sa at han «vil gjøre alt» for å bryte mønsteret og få et normalt liv.

– Jeg må lære å leve med det, eller bli kvitt det. Det er ikke et tredje alternativ.

Aktor Kaia Strandjord vil trolig prosedere på forvaring. Tiltalte er åpen for det, og er veldig tydelig på sitt sterke ønske om behandling.

Sexolog Knut Hermstad tror tiltalte kan komme ut av sitt kriminelle mønster.

– I utgangspunktet tror jeg det, fordi jeg mener pedofili ikke er en seksuell legning. Det er en utviklingsforstyrrelse. Alle forstyrrelser kan endres.

Hermstad vil ikke være mannens hovedbehandler i fremtiden, men er åpen for å bidra som en støtte i et annet behandlingsløp.

Gråt da han ba om unnskyldning

På slutten av dagen spurte bistandsadvokat Lilli Marie Brimi om det er noe tiltalte vil si til alle fornærmede i saken.

– Ja, det er det, svarte han.

Deretter ble det stille. Han sa ingenting, men vi kunne høre snufsing og lav banning.

– Ta den tiden du trenger, sa tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen.

– Ok. Vi prøver. Først og fremst vil jeg at du skal videreformidle en unnskylding fra meg. Det er bare jeg som har gjort feil, sa tiltalte.

Videre sa han at han er villig til å gå i dialog med fornærmede, dersom de vil.

– Hvis noen jenter ønsker å stille meg spørsmål eller snakke med, stiller jeg meg disponibel. Enten det er ansikt til ansikt eller skriftlig.

Han ba Brimi formidle også at han aldri har spredt informasjon, bilder og videoer om jentene, og at han lover aldri å ta kontakt med dem.

– De skal aldri være redde for at jeg skal oppsøke dem på noen som helst måte. Møter jeg dem tilfeldigvis et sted, er jeg den første som snur.