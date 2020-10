Knivstikkingen på Orkanger: Kvinne (18) erkjenner å ha stukket to unge kvinner med kniv

Den unge kvinnen nektet først straffskyld for knivepisoden, som fant sted i Orkanger sentrum i 22-tiden lørdag.

Like etter snudde hun. Hun forklarte da at hun i panikk trakk kniv for å forsvare seg selv.

18-åringen er siktet for grov kroppsskade ved bruk av kniv. Mandag ble hun fremstilt for varetektsfengsling. Politiet har bedt om fengsling i fire uker.

Konstituert tingrettsdommer, Joachim Lund, opphevet referatforbudet. Det betyr at pressen kan gjengi det som skjedde i rettsmøtet. Retten har ennå ikke bestemt om den siktede skal varetektsfengsles eller ikke.

– Alt var helt mørkt for meg

Fengslingsmøtet foregikk i Sør-Trøndelag tingrett fra klokken 13. Den unge kvinnen møtte med forsvareren sin, Maria Zahlsen.

Knivepisoden på Orkanger lørdag er den siste, og mest alvorlige, i en rekke av straffbare forhold kvinnen er siktet for.

To kvinner i slutten av tenårene er fornærmet i knivepisoden. De ble sendt til legevakten med kuttskader, etter at den nå siktede 18-åringen gikk løs på dem med kniv.

18-åringen ble raskt pågrepet og siktet. Hun har siden sittet på glattcelle.

I fengslingsmøtet forklarte hun om hendelsesforløpet lørdag.

Ifølge henne startet det med at hun støtte på de to i Orkanger sentrum, da hun var på vei til bussen. Hun mener at de to dyttet henne og dro henne i håret.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og da ble det brukt kniv.

– Da brukte du kniv? spurte konstituert tingrettsdommer Lund.

Kvinnen svarte med å nikke mot dommeren. Hun forklarte at hun fikk panikk før hun trakk kniven.

– Alt gikk så fort. Jeg bare visste ikke hva jeg skulle gjøre. Alt var helt mørkt for meg, sa kvinnen videre.

Hun sa at hun angrer for at hun brukte kniv på de to kvinnene.

SIKTET FOR GROV KROPPSSKADE: Den unge kvinnen ble pågrepet etter voldsepisoden her, i Orkdalsveien midt i Orkanger sentrum. Hun er siktet for grov kroppsskade ved bruk av kniv. Foto: Avisa Sør-Trøndelag

Siktet for væpnet ran og flere voldsepisoder

I tillegg til siktelsen om grov kroppsskade ved bruk av kniv, er kvinnen siktet for ett tilfelle av ran med pistol og kniv på et hotellrom, og for flere ganger å ha utøvd vold og eller truet folk med vold.

I fengslingsmøtet erkjente hun straffskyld for noen av punktene om vold og trusler.

Hun nektet straffskyld for det væpnede ranet, som politiet mener hun hadde en aktiv rolle i.

18-åringen sa i fengslingsmøtet at hun har vært en del av et miljø som ikke har vært bra for henne, men at hun har kommet seg litt vekk fra det nå. Hun ønsker hjelp til å komme på rett kjøl.

Fare for gjentakelse

Politiet har ikke funnet kniven som ble brukt lørdag.

På spørsmål fra tingrettsdommer Lund om hvorfor hun bar kniv, svarte hun at hun ofte blir truet med bank eller presset for penger.

Men hun sa at hun aldri tidligere har brukt kniv.

Aktor i saken, politiadvokat Sunniva Tronvoll, begrunner varetektsfengslingen med gjentakelsesfare.

– Politiet mener det er påkrevd å varetektsfengsle siktede for å forhindre henne i å begå nye lovbrudd som kan medføre høyere straff enn fengsel i over seks måneder, sier Tronvoll.

Politiet mener det er særlig fare for at siktede utøver vold eller truer andre.

Sier hun at lært mye på glattcella

18-åringen ytret er klart ønske om ikke å varetektsfengsles. Hun sa at hun har lært mye etter å ha sittet på glattcelle siden lørdag, og forklarte at hun vil handle annerledes hvis hun igjen havner i liknende konflikt med noen.

Forsvarer Zahlen la ned påstand om at siktede løslates. Hun argumenterte mot varetektsfengsling blant annet med at kvinnen er så ung.

– Varetektsfengsling er svært inngripende, sa Zahlen.

I tillegg la forsvareren vekt på at kvinnen har forstått at det hun gjorde lørdag var galt.

– Siktede har selv uttalt at det absolutt ikke er fare for gjentakelse.