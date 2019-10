– Om hun vinner sender det ut et kraftsignal om endring. Det styrker flammen blant de engasjerte og tenner kanskje flere.

Hedwig Thiery Aresvik er klimasøksmålambassadør i Natur og ungdom. Hun står selv fremst i toget blant norsk ungdom som kjemper for klimasaken.

Hun har latt seg inspirere av klimaaktivist Greta Thunberg som via sin skolestreik for klimaet, har engasjert ungdom i hele verden til å kjempe for endring i klimapolitikken.

Nå er Thunberg nominert til Nobels fredspris, en pris Aresvik håper hun får på fredag.

– Det hadde vist protesterende gubber at ungdommen er sterke og kjemper for mye bra.

Les også: Flere tusen brølte for klimaet

MYE Å BIDRA MED: Hedwig Thiery Aresvik heier på Greta Thunberg fredag. Hun mener Thunbergs unge alder forsterker at ungdomsstemmer har mye å bidra med i debatter.

Kan bli første siden Al Gore

Over 300 er nominert til fredsprisen i år. Hvem som blir vurdert er hemmelig, men blir avslørt fredag 11. oktober i Oslo. Thunberg blir trukket frem som en av favorittene til å vinne prisen.

Sist en klimaaktivist vant fredsprisen var i 2007. Da vant Al Gore og FNs klimapanel fredsprisen for sitt arbeid med å skape og spre større kunnskap om menneskeskapte klimaendringer, og å legge grunnlag for de tiltak som er nødvendig for å motvirke disse endringene.

Nå tror Aresvik i Natur og Ungdom at det kan skje igjen.

– Thunberg kjemper for en framtid hvor klima ikke ødelegger byer i u-land og splitter i-land. Hun kjemper for at det ikke skal være klimaflyktninger, og hun kjemper for at det ikke føres krig på grunn av ressursmangel, sier Aresvik.

Les også: Streikelederen

FOR SENT I 2030: Teodor Bruu mener det er for sent å gi prisen til en klimaaktivist i 2030. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

– For sent å gi den i 2030

Grønn Ungdom er heller ikke i tvil om hvem de mener fortjener å vinne fredsprisen i 2019.

– Vi mener det ikke finnes mer verdig prisvinner enn Greta Thunberg i 2019. Hun har massemobilisert millioner av barn og unge til gata i et generasjonsopprør. Vi vet at klimakrisen truer tryggheten til hele generasjoner, sier talsperson Teodor Bruu.

Han mener Thunberg har betydd mer enn Al Gore i klimakampen. Han viser til FN sine tall som viser at det vil være 280 millioner klimaflyktninger i 2050 hvis vi ikke får gjort noe med klimaendringene, noe som vil føre til krig og konflikt.

– Derfor mener vi det er helt naturlig at fredsprisen går til en person som mobiliserer for klimasaken. Det er den viktigste fredssaken i vår tiden, sier Bruun.

Ekspertene tviler på Thunberg

Tidligere medlem av nobelkomiteen, Tone Jørstad, syns Greta Thunberg har gjort en fantastisk jobb for klimasaken. Likevel er hun usikker på om den svenske klimaaktivisten oppfyller kravene for å vinne fredsprisen.

Hun peker på de tre kriteriene til fredsprisen som står i Alfred Nobels testamente:

Forbrødring mellom land

Bidra til nedrustning

Etablere og spre fredskongresser

– Menneskerettighetsspørsmål og humanitært arbeid i krig er en kjempeviktig del av fredsprisen sitt mandat. I tillegg kommer det med nedrustning og forbrødring. Så hvis Thunberg får prisen, vil det nok bli sammen med noen. Nettopp fordi hun har vært en samlende person på viktige spørsmål som klima og miljø, og det har med fred å gjøre.

Jørstad får støtte fra forskningsleder ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Henrik Urdal. Han understreker hvor godt han liker Thunbergs arbeid, men tviler også på hennes vinnersjanser.

– Jeg tror det er lite sannsynlig at hun vinner den som eneste mottaker, det er kanskje mulig at hun vinner den med andre ungdomsaktivister. Samtidig er utfordringen for nobelkomiteen å beskrive sammenhengen mellom klima og konflikt. Det er ingen enkel sammenheng, sier Urdal.