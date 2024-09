Bare en av ni medlemmer i nominasjonskomiteen vil ha Trond Giske på Stortinget.

Det bekreftet nominasjonsleder Roar Aas torsdag kveld. Fredag morgen kasta Tore O. Sandvik seg på debatten.

– Må spille på samme lag

«Mange har spurt meg hva jeg tenker om Arbeiderpartiets nominasjon til stortingsvalget i Sør-Trøndelag. Selv om Arbeiderpartiet ligger lavt på målingene, er fortsatt regjeringsmakt og styring av landet med sosialdemokratisk retning og verdier innen rekkevidde. Men da må Arbeiderpartiet vinne minst tre mandater som i dag i Sør-Trøndelag..»

Det skriver Tore O. Sandvik i et åpent Facebook-innlegg fredag morgen. Han var fylkesordfører i Trøndelag i 20 år, og har vært en tett støttespiller av Giske.

«Den sikreste måten å rote det bort på, er å være mer opptatt av seg selv, enn hverdagen og framtida til dem vi ber om tillit fra.»

«Jeg kjenner alle involverte og omtalte kandidater i nominasjonsstriden i fylkespartiet godt gjennom år. Skal vi minne minst tre mandater (og kjempe om det fjerde), må vi spille på samme lag.»

Vil ha Hopsø på topp

Torsdag trakk Kirsti Leirtrø seg fra nominasjonsprosessen i Sør-Trøndelag. Samtidig ba hun Giske om å gjøre det samme.

Sandvik beskriver henne som et forbilde.

«Det kan ikke ha vært en enkel avgjørelse, men igjen viser hun lagånd og klokskap», skriver han.

Som Leirtrø ber Sandvik om fornyelse, og skriver at Per Olav Hopsø bør være toppkandidat.

Det er også han som står øverst på lista til flertallet i nominasjonskomiteen. Pål Sture Nilsen, leder i Trondheim Arbeiderparti, utgjør mindretallet som ønsker Giske på Stortinget.

«Men jeg tenker også, som Kirsti, at om vi faktisk skal samle laget så bør Trond ha tredjeplassen og nominasjonsmøtet bør samle seg om det. Det bør også Trond bidra til», skriver Sandvik.

«Da vinner vi fortsatt minst tre mandat i fylket.»

Den gang fylkesordfører Tore O. Sandvik og kulturminister Trond Giske på Turbonegerkonsert i 2011. Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Listeforslag fra nominasjonskomiteen i sør: Dette er lista fra flertallet i nominasjonskomiteen valgkrets sør: Per Olav Skurdal Hopsø Sara Shafighi Isak V. Busch Emilie Græsli Jan Haugen Vibeke Stjern Håkon Einarsve Marit Bjerkås Dette er lista fra mindretallet: Trond Giske Anniken Refseth Kristine Solli Kjell-Arve Aspaas

Siste ord ikke sagt

Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK, tror ikke at Giske regnet med å vinne nominasjonskomiteen.

– Hans mål har nok vært å vinne selve nominasjonsmøtet gjennom å få akkurat nok delegater til å bli valgt, sier hun.

– Så fikk han nok smake litt på sin egen metode i går, da Kirsti Leirtrø overrumplet nominasjonskomiteen med å trekke seg og peke på at Giske også måtte gjøre det.

– Hvorfor trakk Leirtrø seg?

– Hun har nok vært under et stort press, og hun har vært en viktig brikke som en kvinne fra distriktet. Det er ofte sånne hensyn man må ta, som gjorde at de som ønsket å ha Giske på topp fikk et problem der.

– Det var nok også viktig for henne å peke på Giske – at han har et ansvar for det bråket. Hun mente i alle fall at han ikke skulle stå på en av de to første plassene.

Tone Sofie Aglen tror forslaget til Sandvik kan være et forslag alle kan samles bak. Foto: Jon Petrusson / NRK

Forslaget til Sandvik, om å ha Giske på tredjeplass, kan være en løsning alle kan samles bak, tror Aglen.

Men hvilken plass Giske får på listen, tror hun kan handle om forfengelighet.

– Med en tredjeplass så vil han hvert fall unngå det at folk ikke vil stille på valgkamp eller at det kan være for splittende, men vi vet at det er veldig stor uenighet. Det siste ordet er ikke sagt der.

– Jeg tror ikke den store politiske forskjellen for hvem man velger inn på Stortinget har all verdens betydning, men jeg tror dette har veldig stor betydning for arbeidsmiljøet på Stortinget, maktbalanse og ikke minst den rollen Giske kan spille i partiet på godt og vondt.

Ikke avgjort

Selv om Trøndelag er ett fylke, består det av to valgdistrikt med hver sine nominasjonslister: Ei fra Nord-Trøndelag og ei fra Sør-Trøndelag.

Begge nominasjonskomiteene legger fram sine lister for kommunepartiene fredag.

Endelig beslutning faller 30. november.