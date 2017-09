Klatrere får snart hjelp

Luftambulanse fra Dombås er på plass. Helikoptret setter trolig av redningsfolk et stykke unna klatrerne slik at de tar seg fram til klatrerne etterpå, sier Jan Helge Kjøl i politiet i Nordmøre og Romsdal til NRK. Klatrere fra Trøndelag har sittet fast i fjellet i over ett halvt døgn.