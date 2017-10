Siden januar 2017 har omlag 300 amerikanske soldater vært stasjonert på Værnes i Nord-Trøndelag. Opprinnelig skulle de være der i ett år, men i sommer ble avtalen forlenget til ut 2018.

Regjeringen har hele tiden forsikret om at Værnes ikke skulle bli en fast base for amerikanerne. Klassekampen har imidlertid fått innsyn i marinekorpsets egne dokumenter, hvor de skriver at målet er å etablere seg der permanent.

I et dokument fra september i fjor står det at formålet er «å etablere en vedvarende roterende tilstedeværelse på Værnes». I et annet dokument viser marinekorpset til ulike planer for utbygging av baser i Norge.

– Ses på som permanent i Forsvaret

Norges såkalte basepolitikk tillater ikke permanente allierte baser på norsk jord.

Men en kilde i et regjeringsparti Klassekampen har snakket med, sier at «det ikke er noen tvil om at den rotasjonsbaserte treningen egentlig er en base». Avisa har også kilder i Forsvaret, som sier at basen internt ses på som permanent.

I en epost også NRK har fått kopi av, skriver statssekretær i forsvarsdepartementet Øystein Bø blant annet dette:

"Forsvarsdepartementet har ikke mottatt noen henvendelse fra amerikanske myndigheter vedrørende innretningen på ordningen med rotasjonsbasert tilstedeværelse på Værnes, og dette er derfor heller ikke noe regjeringen har tatt stilling til. Dersom det skulle bli aktuelt å endre innretningen på ordningen, vil det en eventuell beslutning bli fattet av regjeringen og Stortinget vil bli informert på vanlig måte."

I mai øvde amerikanske soldatene på Værnes på å komme seg raskt ut i norsk terreng med forhåndslagret tyngre krigsutstyr. Foto: NRK

Frykter forverring av forholdet til Russland

Da avtalen med det amerikanske forsvaret ble forlenget i sommer, reagerte blant andre SV slik:

– En av de tingene vi fryktet med den rotasjonsstyrken som er der nå er at den vil bli omgjort til en fast utstasjonering. Da vil vi få amerikanske soldater fast på norsk jord under ledelse av Donald Trump, en heller ustabil president. Vi frykter at det bidrar til å forverre forholdet til Russland, sa nåværende stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til NRK.