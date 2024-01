Klarte ikke å rette feil ved Helseplattformen

Helsetilsynet ga St. Olavs hospital frist til 15. januar med å løse fire sentrale utfordringer knyttet til Helseplattformen.

Det har sykehuset ikke klart, kommer det fram i et brev til Helsetilsynet.

Her skriver St. Olavs hospital at til tross for feilretting og forbedring av systemet er ingen av de fire områdene som Statens helsetilsyn har krevd korrigert, lukket.

Men det er satt inn kompenserende tiltak, og lagt planer for videre utvikling av løsningen, opplyser sykehuset.