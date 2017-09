Klart for historisk byvandring i Namsos

Namsos har en spennende byhistorie med blant annet tre bybranner i 1872, 1897 og 1940. Nå presenteres byens historie både i form av en app, og med skilt rundt omkring.

21 skilt

– Ja, og så har vi laget et hefte for alle som ikke er så digitalisert ennå. Mange eldre sliter med apper og mobiltelefoner. Så nå får de byhistorien både digitalt og analogt, og jeg vet ikke om andre byer som har gjort det samme som oss, sier Gunnar Hojem som er leder i Namsos Bys historielag.

Folk kan nå vandre rundt i byen, eller rundt om byen, og samtidig lese seg opp på Namsos-historien.

På 21 steder er det satt opp skilt som forteller historien om akkurat dette stedet. I appen finner du også mye informasjon i form av tekst og bilder.

– Enkelt

– Dermed blir det enkelt for både namsosinger og besøkende å få med seg byhistorien og samtidig få seg en trimtur. Det er lettere å framsnakke byen når man kjenner historien, sier Jørn Opdahl i Namsos næringsforening som også deltar i prosjektet.

Namsos kommune støtter tiltaket, og ordfører Arnhild Holstad mener dette må være midt i blinken for veldig mange.

– Hva skal du med Pokémon Go når du har Namsos-appen med lokalhistorie? Dette er viktig også for folkehelsa med forslag til flere trimruter rundt om i byen vår. Et flott tiltak, mener Holstad.