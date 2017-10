Klarer ikke skyte hull på gassflaskene

– Situasjonen er litt kinkig, bekrefter operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Rune Brandmo.

Låven er nå i ferd med å brenne ned.

Det var cirka klokka 16:45 politiet bekreftet brann i en låve ved Brekkvasselv i Namsskogan. Det ble tidlig antydet at det var oppbevart gassflasker på låven, og politiet sendte ut en skarpskytter for å skyte hull på gassbeholderne.

– Det er vanskelig å lokalisere gassflaskene. Årsaken er at det har rast takplater ned over området, sier operasjonsleder til NRK cirka klokka 18:15.

Skarpskytteren må derfor avvente situasjonen. I mellomtiden forsøker brannvesenet å kjøle ned området der gassflaskene skal være.

– Nedkjølte gassflasker har ikke så stor eksplosjonsfare, sier Brandmo.

Småbruket brukes som fritidsbolig

Det er ingen dyr på låven og folk er i sikkerhet. Området er sperra av.

Det er lokalt brannvesen fra Namsskogan som forestår slukkinga, opplyser brannvakta ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag til NRK.

Politiets operasjonssentral i Trondheim har vansker med å holde kontakten med sine folk på stedet.

– Vi sliter med sambandet, sier operasjonsleder i Trondheim, Rune Brandmo.

Ifølge operasjonsleder har politi og brannvesen i Namskogan kontakt. Det er å skaffe seg informasjon fra brannstedet som er problemet.

Småbruket ligger en liten kilometer vest for Brekkvasselv sentrum, like ved elva Namsen. Det skal ikke være fare for våningshuset, ifølge politiet.

Boligen er en fritidsbolig, og ligger omtrent 500–600 meter fra nærmeste nabo.

Brannen har vært eksplosiv

Anne Brekkvassmo, en lokal innbygger i Namsskogan, kjørte forbi og så brannen på veg hjem fra jobb.

– Det så ut som en stor brann, og den virket veldig eksplosiv. Flammene stod titalls meter opp i lufta, sier hun til NRK.no.

Brekkvassmo ble stoppet omtrent 200 meter fra stedet av ambulansepersonell.

Ifølge Namdalsavisa skal det på låven stå minst en flaske med acetylen.

