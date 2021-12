Klæbo snur – vil gå med Viaplay-logo

Det skriver Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Johannes har sagt hva han mener om det å inngå en kommersiell avtale med en innholdsleverandør innen media, det vil si avtalen mellom Viaplay og Skiforbundet langrenn. Dette har vært viktig for Johannes og det har jeg respekt for, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Likevel er sjefen glad for at de kan legge konflikten bak seg.

– Johannes og Skiforbundet har ikke samme synspunkt på denne saken, men jeg er glad for at vi likevel er enige om hvordan vi skal forholde oss til dette fremover, sier Bjervig.

Viaplay-logo i helgen

Videre i pressemeldingen står det at Klæbo stiller til start i helgens konkurranser på Lillehammer med samme konkurransetøy som de andre landslagsløperne, inkludert Viaplay-logo.

– For meg har det vært viktig å formidle min bekymring i forhold til troverdighet og uavhengighet ved at en innholdsaktør og rettighetsinnehaver som Viaplay også inngår en kommersiell sponsoravtale.

– Jeg mener det jeg har ment hele tiden i denne saken. Samtidig har jeg nå sagt ja til å eksponere Viaplay-reklamen på konkurransedrakten, sier Johannes Høsflot Klæbo i pressemeldingen.

Langrennssjef Espen Bjervig Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Fryktet skadelig avtale

Langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo har gitt tydelig uttrykk for at han ikke har sans for Norges Skiforbunds kommersielle samarbeid med Viaplay.

Derfor nektet han å gå med Viaplay-logoen på låret, slik de andre norske skiløperne gjorde, i helgens verdenscupåpning i Ruka, meldte Adresseavisen.

– Jeg mener at en slik avtale verken tjener skiforbundet eller Viaplay. I stedet kan den være skadelig, da det kan stilles spørsmål rundt temaet uavhengighet. Det er ikke bra for noen av partene, sa Klæbo til avisen.