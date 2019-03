Synnøve Kristine Ramstad, som anmeldte sjåføren, er rystet over henleggelsen.

– Ja, det kommer veldig overraskende på meg. Jeg sendte politiet fem videoer som jeg mener dokumenterer den vanvittige kjøringen til denne yrkessjåføren. Jeg må si jeg er skuffet over politiets oppfølging av saken, sier Ramstad til NRK.

Hun og samboeren mente det kun var flaks at ingen krasjet da et vogntog kjørte på feil side av vegen mellom Høylandet og Kolvereid i Trøndelag en onsdag ettermiddag i januar.

– Satt med hjertet i halsen

De filmet kjøringen, som de mente var farlig for flere trafikanter, langs fylkesveg 17.

Ramstads samboer synes kjøringen til sjåføren var helt horribel. Han er yrkessjåfør og kjører daglig lastebil og brøytebil. De lå bak vogntoget i over åtte mil og forteller at det kjørte i motgående kjørefelt mesteparten av turen, mens den resten av tiden lå midt på veien.

– Det var ganske skremmende. For hver møtende bil og lastebil bremset han opp og slengte seg inn på høyresiden. Lykken var jo at han ikke traff noen i en sving. Vi satt med hjertet i halsen for hver bil som kom imot, sa Synnøve Kristine Ramstad til NRK etter den ubehagelige opplevelsen.

RYSTET: Synnøve Kristine Ramstad er rystet over at yrkessjåføren ikke blir straffet etter kjøreturen mellom Høylandet og Kolvereid i januar. Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Holder ikke som bevis

Politiet er nå ferdig med etterforskningen av saken, og har henlagt den.

– Ja, saken ble henlagt tidligere i februar, ut fra bevisets stilling, sier politijurist Tove Røddesnes i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Det betyr at etterforskningen viser at det sannsynligvis har skjedd et lovbrudd, men at det ikke kan bevises.

Politiet mener at videoene ikke holder som bevis i retten. De ønsker ikke å kommentere de enkelte bevisene i saken.

Lå bak i åtte mil

Ramstad forteller at henleggelsen gjør at hun ferdes litt ekstra forsiktig på strekningen i fremtiden.

– Vi vet godt hvem denne sjåføren er. Han kjører ukentlig på strekningen. Vi føler oss ikke trygge så lenge han får kjøre rundt på veiene våre. Nei, jeg hadde ikke trodd at saken skulle bli henlagt. Det er veldig skuffende, sier Synnøve Kristine Ramstad til NRK.