Kjørt til St. Olav etter vold

En kvinne i 40-årene ble i natt pågrepet på Flatåsen, mistenkt for vold mot en jevnaldrende mann. Politiet skriver på Twitter at de to personene kjente hverandre fra før, og var tydelig beruset. Mannen ble kjørt til St.Olavs hospital på grunn av hodeskader, men skal ha vært bevist.