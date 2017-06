Kjører du her, vil det koste deg dyrt

– Vi skal finne ut om vi kan lage en miljøgate med bare to felt uten at bussene blir hindret, sier Sissel Amundsen, assisterende prosjektleder for prøveprosjektet i Innherredsveien.

I dag starter et seks måneders prøveprosjekt hvor Innherresveien stenges for gjennomkjøring mellom rundkjøringen ved Solsiden og Sirkus Shopping.

Bruk tunnelen

– Vi ønsker at all gjennomgangstrafikk skal gå igjennom Strindheimtunnelen. Derfor vil vi redusere antall kjørefelt i Innherredsveien fra fire til to.

De ledige kjørefeltene skal bli eksklusive sykkelfelt.

– Samtidig vil vi innføre et gjennomkjøringsforbud ved krysset ved Stadsingeniør Dahls gate, sier Amundsen.

For biler betyr det at det blir påbudt å svinge til høyre eller venstre ved Stadsingeniør Dahls gate. Buss, taxi, moped og MC er unntatt fra påbudet.

Bot

Hvis du likevel velger å kjøre igjennom Innherredsveien vil det koste. Bøtesatsen er på 5.350 kroner.

Les også: Skrev 14 forelegg på 45 minutter

– Men de som skal til og fra eiendommene får bruke veien, forteller Amundsen.

Dersom Strindheimtunnelen stenges må man kjøre Håkon den 7. gate.

– Det er et seks måneders prøveprosjekt. Så skal det evalueres etterpå, sier Amundsen.