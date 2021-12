De vant begge gull med Kjetil Rekdal – nå tror de han kan lykkes på ny

– Han er en fotballtaktiker.

Det sier mangeårig fotballspiller i Vålerenga, Freddy dos Santos.

Dos Santos spilte sammen med Rekdal, og har også blitt trent av ham. Sammen vant de både serie- og cupgull i klubben.

– Han er flink til å se kampbilder og lede laget i kamp.

Trekker fram kamplederen Rekdal

Et enstemmig RBK-styre ble tirsdag kveld enig om å gå for Kjetil Rekdal som ny trener i klubben, ifølge TV 2.

Dos Santos husker godt tiden sammen med Rekdal i Vålerenga, og mener treneren har mange gode ferdigheter.

Men det er i kamp Rekdal er best mener Dos Santos. Evnene til å analysere kampbildet, ta grep og lede laget gjennom 90 minutter er Rekdals store styrke.

– Der er han veldig sterk slik jeg husker han i Vålerenga.

– En fotballklok trener

I Aalesund sitter en annen tidligere fotballspiller som husker tiden med Rekdal godt.

– Det blir topp!

Ordenene tilhører Tor Hogne Aarøy som vant cupgull med Rekdal tilbake i 2009. Aarøy ble en av cupfinalens store helter da han headet inn 2-2 i ekstraomgangene mot Molde.

De vant til slutt cupfinalen etter straffekonkurranse.

– Jeg hadde en veldig god relasjon til Kjetil. Det er en trener som har sine styrker i å lede kamp og gjøre taktiske grep under kamper. Det er en fotballklok trener.

Tor Hogne Aarøy vant cupgull med Aalesund Foto: Josefsen / Scanpix

Tror Rekdal kan lykkes

Aarøy er klar på at Aalesund hadde et veldig bra lag den gangen Rekdal trente dem, men at alt ligger til rette for at han også kan klare å skape et godt lag i Trondheim.

Og at Rekdal ønsker å oppnå store ting, er ikke Aarøy i tvil om.

– De får en vinnertype.

– Han er ikke den første jeg ville tippet som en typisk RBK-trener, men jeg tror han kan skaffe resultater.

Håper han får med seg et godt tema

Det er nå store sjanser for at Kjetil Rekdal blir Rosenborgs nye trener.

Men selv om Freddy dos Santos mener Rekdal vil være et godt navn for klubben, er han også opptatt av at treneren bør ha et godt lag rundt seg for å lykkes.

– Han trenger noen rundt seg som er gode i det daglige arbeidet med struktureringer av treninger. Han må ha med seg et godt team, sier Dos Santos som nevner tidligere assistenter som Petter Myhre og Geir Bakke.

Dos Santos nevner også Geir Frigård som er assistent til Rekdal i HamKam i dag. Etter det NRK kjenner til, ønsker Rekdal å ha med seg Frigård til Trondheim.