Kjemper om å bli trønderhøvding

Inge Ryan ønsker også å bli fylkesmann i Trøndelag. Foto: Knut Andersen

Det betyr at dagens fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan, ser ut til å bli vraket. Ryan er også en av søkerne til stillingen. Men ansettelsen av ny fylkesmann ble overraskende utsatt av regjeringen før jul.

Trodde på Jenssen

Redaktør for avisa Innherred, Roger Rein, er en av mange som stiller spørsmål ved hvorfor ansettelsen ble utsatt.

– Ja, signalene var ganske klare på at det ville bli Frank Jenssen fra Høyre. Det mente i alle fall de som hevdet å ha greie på det. Utsettelsen kan bety at de vurderer andre, sier Rein til NRK.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er altså på jakt etter den beste lederen for det nye Trøndelag, og ti søkere stod på den sterke søkerlista.

Frank Jenssen kan også bli Trøndelags fylkesmann. Foto: Stortinget.no

Deriblant stortingsrepresentant Frank Jenssen fra Høyre i Sør-Trøndelag. Han var statssekretær for Erna Solberg i Kommunal- og regionaldepartementet fra 2003 til 2005. Han blir av mange nevnt som statsministerens favoritt til å bli fylkesmann.

Mevassvik

Jan Tore Sanner var til stede på det historiske møtet på Stiklestad da trøndelagsfylkene vedtok å slå seg sammen.

En prosess ledet av Tore O. Sandvik og Anne Marit Mevassvik fra Arbeiderpartiet. Mevassvik er en av de andre søkerne til stillingen, og mange trekker fram nettopp hennes evne til å styre i sprikende politiske prosesser.

Fylkesleder for Høyre i Trøndelag, Yngve Brox, medgir at ansettelsen er vanskelig.

– Jeg skal være forsiktig med å kommentere dette, men vi er spente på hvem det blir. Dette er viktig for hele landsdelen, for kommunereformen og for sammenslåingen av fylkesmannsembete i Trøndelag, sier Brox.

Det er ventet at ansettelsen vil bli kjent 13. januar.