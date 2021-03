Kjemper for å redde «falleferdig» samfunnshus

Forslaget om å rive Samfunnshuset i Namsos sentrum vekker sterke følelser og meninger hos mange. For huset er nesten ikke vedlikeholdt siden det stod ferdig i 1961.

Nå foreslår kommunedirektør Jostein Grimstad å rive det, og heller bygge et nytt. Det blir 100 millioner billigere enn å restaurere Samfunnshuset, ifølge en ny konsulentrapport

– Vi vil jo helst ta vare på Samfunnshuset, men alle rapporter viser at det blir billigere å rive og bygge nytt, sier Grimstad til NRK.

FALLER AV: Skiferplatene på ytterveggene har falt av, eller er i ferd med å falle av. Samfunnshuset fra 1961 er lite vedlikeholdt gjennom årene. Foto: Espen Sandmo / NRK

I rapporten står det at huset er preget av 60 år med lite vedlikehold. Derfor mener kommuneledelsen det er tryggest å rive funkisbygget, og heller bygge et mindre hus.

Men forslaget møter sterke protester. Særlig fra voksne folk som brukte huset aktivt fra da de var små. Her var det både svømmebasseng, kino, bibliotek, storkiosk, kafe, og ikke minst var det byens festsal gjennom mange år.

– Dette er galskap

FORKJEMPER: Gunnar Hojem mener det vil være galskap å rive samfunnshuset. - Huset er slettes ikke i så dårlig forfatning som konsulentrapportene gir inntrykk av, sier Hojem. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Det er galskap, sier Ap-politiker Gunnar Hojem om rivingsforslaget.

– Her ligger byens sjel, og bygget har stor symbolverdi for oss som bor her. Huset markerte jo også slutten på gjenoppbyggingen av Namsos etter at tyske bomber utraderte byens sentrum i 1940. Vi mener kostnadene til å sette i stand huset, er mye lavere enn rapportene fra konsulentene viser, sier Hojem.

I løpet av noen uker har nesten 1500 mennesker meldt seg inn i en Facebook-gruppe, som vil bevare og pusse opp Samfunnshuset.

DEMONSTRERTE: Forrige lørdag gikk mange i demonstrasjonstog for å bevare Samfunnshuset. Foto: Espen Sandmo / NRK

Sist lørdag gikk mange også i demonstrasjonstog gjennom byens gater, for å vise sin motstand mot kommunedirektørens forslag om riving.

KJEMPER: Anne Cecilie Holm i Fortidsminneforeningen mener Namsos samfunnshus er i bedre stand enn kommuneledelsen hevder. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Samfunnshuset er en arkitektonisk perle. Et tidstypisk bygg av stor kulturhistorisk verdi. Dette huset skal ikke rives, sier Anne Cecilie Holm fra Fortidsminneforeningen.

Foreningen har satt Samfunnshuset på rødlista. Nå håper de Riksantikvaren og Trøndelag fylkeskommune kommer på banen og redder bygget. Om Namsos-politikerne skulle vedta å rive Samfunnshuset.

FUNKISBYGG: Namsos samfunnshus er et typisk funkisbygg fra tidlig 60-tall. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Et dilemma

– Dette er et dilemma for oss politikere. Jeg skjønner at mange har et sterkt forhold til Samfunnshuset. Men samtidig viser alle rapporter at det vil koste så mye å restaurere det, at det er bedre å bygge et nytt hus, sier ordfører Arnhild Holstad (Ap).

Daglig skrives det leserinnlegg i lokalavisa for og i mot riving. De fleste som skriver vil restaurere huset. Men i kommunens utredning vil akkurat det koste mye mer enn å rive og bygge et nytt, mindre og mer hensiktsmessig hus.

– Vi skal ta avgjørelsen i løpet av noen uker, og det er for kort tid. Vi må bruke tid på dette. Jeg sier vi må ty til sivil ulydighet om de andre politikerne i Namsos sier ja til riving. Likevel tror jeg Riksantikvaren vil gripe inn og redde Samfunnshuset. Det har nemlig en stor kulturhistorisk verdi, sier Ap-politiker Gunnar Hojem til NRK.

FESTSALEN: Storsalen i Namsos samfunnshus benyttes fortsatt til møter og andre sammenkomster. Foto: Anne Cecilie Holm

Arkitektforeningen er også engasjert i saker hvor litt eldre bygninger står i fare for å bli revet. Gisle Løkken er president i Norske arkitekters landsforbund, og mener Samfunnshuset i Namsos er et godt eksempel på dette.

– Et fint eksempel

– Dette er et svært fint eksempel på modernistisk arkitektur fra denne tidsperioden (1960-tallet), og det fremstår derfor naturligvis som meningsløst å rive bygget til fordel for et nytt. Vi har sett flere eksempler i senere tid; der Y-blokka (i Oslo) fikk mest oppmerksomhet. Men også Siemensbygget i Trondheim som er revet, og Kommunegården i Sandvika som er under total ombygging til det ugjenkjennelige. Begge arkitektoniske verk av stor nasjonal betydning, som vi og mange andre har kjempet for å bevare, sier Gisle Løkken til NRK.

TAKLAMPER: Den originale tapeten, takplatene og taklampene i en av salene i Namsos samfunshus. Foto: Anne Cecilie Holm

Arkitektforeningen er spesielt opptatt av å ta vare på bygninger som kanskje ikke mange oppfatter som særlig gamle.

– Det kan se ut til at spesielt bygg som er rundt 50 år gamle er spesielt utsatte for å bli revet. Kanskje har de ikke rukket å bli gamle nok, og derfor ikke anses å ha tilstrekkelig verdi. Dette gjelder ikke bare dagens modernistiske bygningsarv. På 1800-tallet var det et stort press for å rive stavkirker, da disse ikke ble ansett å ha noen verdi opp imot mer moderne og funksjonelle kirker.

– Det er nettopp derfor det er så viktig at vi har lovverk og institusjoner, som Riksantikvaren, som kan se historien i et lenger perspektiv. De kan sikre at også 1900-tallets bygningsarv blir tatt vare på, mener Løkken.

TRAPPEGANG. Trappegangen i Namsos samfunnshus er akkurat likedan som da huset stod ferdig i 1961. Foto: Susana Castelejo

– Handler om identitet

Riksantikvar Hanna Geiran er enig i Gisle Løkkens beskrivelse.

– Jeg tror at folk blir engasjerte i slike saker fordi disse byggene handler om identiteten til byer og steder. Vi snakker om levbare byer, der folk liker å være, liker å jobbe, og hvor turistene trives, sier Geiran til NRK.

ENGASJERT: Riksantikvar Hanna Geiran mener folk engasjerer seg sterkere i såkalte fellesskapshus. Hus som de har sterke minner ifra. Foto: TROND ISAKSEN / Riksantikvaren

Synet på hva som er bevaringsverdig forandrer seg med tiden. Det mener Geiran det er viktig å huske på.

– I perioden etter krigen og fram til 1970-tallet, betød utvikling at alt det gamle skulle bort. Det skulle satses på bilen, og mange steder ble byutviklingen styrt av den. Mens i dag er det jo helt motsatt. Hva som er stygt, pent og verdifullt er ikke statisk, men forandrer seg. For eksempel var det en periode da gamle hus i sveitser- og jugendstil ble sett på som stygge, og revet. Det virker jo rart i dag. I tillegg engasjerer folk seg i fellesskapshus. Hus der de har mange minner ifra, sier Hanna Geiran.