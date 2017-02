Kjempefisk i Selbusjøen

Under isfiske på Selbusjøen halte han opp en av de største som er registrert her til lands, 5,85 kilo og 88 cm lang.

– Ja, det var skikkelig gøy. Vi har hele tiden visst at det er stor lake i Trøndelag, men jeg hadde ikke i min villeste fantasi sett for meg en fisk på nesten seks kilo, sier Rygh til nettstedet www.hooked.no.

Nettstedet nevner også den snart 41 år gamle norgesrekorden - en lake på sju kilo etter gyting. Den ble tatt av Arne Martin Kvemo i Kvesjøen i Lierne, 17.april 1976.

Torskefisk i ferskvann

Lake (lota lota) er en bunnfisk, og den eneste torskefisken som lever i ferskvann. Etter veiing, måling og fotografering satte Rygh fisken ut igjen.

Fisken var bred over ryggen og full av rogn Foto: KJELL CHRISTIAN RAMBECH / www.hooked.no

– Fisken var rognstinn, og det er viktig at slike store hunner får leve og føre slekten videre. Lakene er hardføre, og tåler fang og slipp godt dersom ting gjøres riktig, sier Rygh til nettstedet.

Mysis fortrengte røya

Laken finnes i flere innsjøer i Norge, men var heller ukjent i Selbusjøen fram til sekstitallet. Da satte fiskeforskere ut krepsdyret mysis (mysis relicta) for å for å kompensere for tapt næringsproduksjon da sjøen ble demmet opp. Norsk institutt for naturforskning (NINA) kaller dette nærmest en naturkatastrofe. Mysisen spiste opp planktonet, røya døde, og laken overtok.

Selbusjøen er favoritt

Jim Frode Rygh er riktignok ikke profesjonell fisker, men lever blant annet av å blogge for nettstedet Rapala Pro Guide. Rygh sier til NRK at han samler på fiskearter, og er nå oppe i 110 arter i Norge (rekorden er 124). Favorittstedet er Selbusjøen, hvor han vanligvis fisker etter ørret. Den har tålt mysisinvasjonen bedre enn røya. Hans egen ørretrekord i Selbusjøen er fire kilo. Kjempelaken ble forøvrig tatt på bunnmeite, med sild som agn.