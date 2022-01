Fant disse strødd i naturen – er lei av forsøpling etter hundekjørere

– Det ligger der rett og slett som forsøpling.

Det sier reindriftsutøveren Kjell Arne Brandsfjell. Søndag 23. januar kjørte han snøskuter på fjellet Sålekinna i Os kommune i Innlandet, for å samle rein.

Da han kjørte ned fra fjellet mot Tufsingdalen, oppdaget han noe han ikke likte.

– Jeg kom inn på hundeløypa, så fulgte jeg den en bit, og så begynte jeg å finne noen sokker, sier han.

På 1,7 kilometer fant Brandsfjell 31 hundesokker.

Slike sokker er en del av hundevelferden for å forhindre skader.

Kartet viser hvor Kjell Arne Brandsfjell fant sokkene i området mellom Engådalshøgda og Kvilvangen i Os kommune i Innlandet.

Brandsfjell mener sokkene stammer fra hundeløpet Gruveløpet, som ble arrangert av Femund trekkhundklubb samme helg, 21.-23. januar.

Den lengste distansen i hundeløpet var i underkant av ti mil.

– Da kan man tenke seg hvor mange som ligger på en hundeløype der de kjører flere mil, sier han.

Slike hundesokker som brukes under løp kan være av nylonstoff, som ikke brytes ned i naturen.

– Jeg synes ikke noe om det. Ikke når de fremstiller hundekjøringen som en naturvennlig og miljøvennlig sport, fortsetter han.

FORSØPLING: Kjell Arne Brandsfjell mener hundesokkene forsøpler naturen. Foto: Privat

Ikke første gang

Brandsfjell forteller at han har funnet hundesokker i disse løypene tidligere. Men etter denne turen fikk han nok.

– Du kan tenke deg de strekningene de kjører år etter år. Det har ligget igjen like mye alle år, hevder Brandsfjell.

Reindriftsutøveren sier han forstår at deltakerne ikke har tid til å plukke opp hundesokkene under løpet.

Han mener arrangørene av Gruveløpet bør ta ansvar.

– Jeg synes arrangørene bør kjøre over løypene med snøskuter etterpå, og plukke opp igjen, sier han.

Et problem

Styret i Femund trekkhundklubb, som er arrangøren av Gruveløpet, svarer på kritikken i en e-post til NRK.

– At slike sokker blir liggende igjen i terrenget er helt klart et forurensningsproblem, og burde ikke forekomme, skriver klubben.

Klubben skriver at det er fast prosedyre at mannskapet kjører gjennom løypen for å rydde når løpet er ferdig.

– I år kom siste deltaker i mål rundt 05.00 søndag morgen. Løypa ble derfor ikke ryddet før søndag formiddag, skriver styret.

De forteller også at det fortsatt kan ligge igjen potesokker i enkelte strekninger.

– Når det gjelder det konkrete eksempelet han viser til, så kjenner vi ikke igjen scenarioet med en så stor mengde potesokker på kort distanse, skriver styret.

På grunn av Brandsfjell sitt funn, skal klubben straks kjøre gjennom traseen på nytt, med spesielt fokus på å plukke potesokker.

HUNDEVELFERD: Potesokkene forhindrer skader på hundenes poter. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Frykter flere sokker

Brandsfjell er også bekymret for Femundløpet, som blir arrangert 3.-7. februar på Røros i år.

Sammenlignet med Gruveløpets 96 km, er den lengste løypen i Femundløpet 649 km.

Han frykter å finne flere potesokker etter løpet, på grunn av at Femundløpet er et større hundeløp med flere deltakere og hunder.

Femundløpet Ekspandér faktaboks Femundløpet er et langdistanse hundeløp som tar utgangspunkt i Femundsmarka og omegn.

Løpet kjøres i tre distanser. 650m, 400 km og en juniordistanse på 213 km.

Start og målgang er på Røros i Sør-Trøndelag, ellers foregår det meste av løpet i Hedmark.

Løpet har sjekkpunkter i Tufsingdalen, Drevsjø, Søvollen, Tynset, Grimsbu og Tolga før målgang.

Femundløpet ble arrangert for første gang i 1990.

Det er en hundekjører som har vært med på alle disse løpene, og vunnet ti av dem, Robert Sørlie – også kalt mr. Femundløpet.

For mer info: www.femundlopet.no

Rydder det de kan

Daglig leder for Femundløpet, Jon Anders Kokkvoll, sier til NRK at han er godt kjent med at hundene mister potesokker.

Men de er veldig opptatt av å rydde etter løpet.

– Vi låner naturen og har som mål å gi den tilbake nærmest som ubrukt etter løpet, sier han.

KJENT PROBLEM: Ifølge Jon Anders Kokkvoll er det et vanlig problem at trekkhundene mister potesokkene under løpet. Foto: Joar Elgåen/NRK

Kokkvoll innrømmer at de ikke får til å plukke opp alt, som følge av snøfall og vind.

Han forteller også at løypene i Sålekinna ligger utenfor reinbeitedistriktet som Brandsfjell tilhører. Men Kokkvoll understreker at Femundløpet har god dialog med reindriftsnæringen.