Kirsti Husby ny sjefredaktør i Adresseavisen

Husby (45) har arbeidet i Adresseavisen siden 1998, og blir mediehusets første kvinnelige sjefredaktør. I en pressemelding karakteriserer styreleder Per Axel Koch i Adresseavisen henne som en meget dyktig og fremtidsrettet redaktør med lang erfaring.

– Hun ble ansatt i et styremøte onsdag kveld, og tiltrer fra dags dato, sier styreleder Per Axel Koch til NRK.

Sjefredaktør og tidligere sjefredaktør, Kirsti Husby og Tor Olav Mørseth Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Fredag forrige uke informerte Tor Olav Mørseth (36) redaksjonen om at han sluttet som sjefredaktør for å starte som direktør i det nystartede selskapet Digital Norway Toppindustrisenteret.

Utfordrende

– Jeg er stolt og glad for å ha fått tillit til å lede redaksjonen i Adresseavisen i tiden fremover. Vi har fått til mye som vi kan være stolte av de siste årene. Vi har markert oss på viktige journalistiske satsninger og vunnet prestisjetunge priser som Årets avis i fjor og Årets innovasjon i år. Jeg gleder meg til å bygge videre på dette, sier Kirsti Husby i den samme pressemeldingen.

Første kvinnelige sjefredaktør i landets eldste avis

Til NRK sier Husby at det at hun er første kvinnelige sjefredaktør ikke betyr noe for avisas utvikling og framtid.

Kirsti Husby, sjefredaktør Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Men vi jobber stadig med å høyne andelen kvinnelige kilder i spaltene. Vi vet at i dag er det ei fordeling på 30:70, fordel menn, og der vil jeg oppfordre kvinner til å ta ordet enda mer.

– Det viktigste er likevel at vi lager journalistikk som folk i Midt-Norge bryr seg om. Jeg tenker Adresseavisen har en sånn posisjon at det er noen saker som bare vi kan løse. Det er fortsatt viktig for oss å gå i dybden.