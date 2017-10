Normal

Selskapet Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) seier selskapets er skuffa og overraska over at politikarane i Nord-Trøndelag ikkje let dei delta i konkurransen om bygging av Beitstadsundet bru, innerst i Trondheimsfjorden, enda selskapet var 40 millionar kroner billegare enn nest lågaste tilbod, frå eit firma i Austerrike.