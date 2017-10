Killi Olsen bygger kunsthus

Kunstneren Kjell Erik Killi Olsen har kjøpt en bygård i Trondheim, som skal bli byens nye kunsthus med kafé og leiligheter. Killi Olsen sier til Adresseavisen at Trondheim mangler et slikt sted, som blant annet blir viktig for kunstnere i etableringsfasen. Huset heter foreløpig Kjøpmannsgata ung kunst k.u.k, og skal stå ferdig om to år. Cathrine Hovdahl Vik blir daglig leder.