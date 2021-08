– Jeg ble kalt stygg, feit, og bedt om å ta livet mitt.

Det sier Kenneth Reitan (28), som forteller om en vond barndom i Orkland kommune utenfor Trondheim.

Mobbingen skal ha skjedd daglig.

Kenneth opplevde at sekken hans ble kastet oppi trær og at bremsene ble frakoblet på sykkelen.

For et og et halvt år siden forsøkte Reitan å få erstatning fra kommunen fordi skolen ikke klarte å stoppe mobbingen. Han håpte på et forlik, men kommunen avviste at de hadde erstatningsansvar.

I november havner saken i retten.

Truet med kniv

Reitan har en elevmappe på hele 250 sider, som inneholder dokumentasjon fra skolegangen.

Kenneth Reitan leser fra elevmappen. Foto: Morten Andersen / NRK

Mobbeofferet mener kommunen ikke har gjort nok for å stoppe mobbingen.

Det er spesielt en hendelse Reitan husker.

– En gang ble jeg ble truet med kniv. Læreren som var vitne, sa at jeg måtte springe og gjemme meg på do, forteller Reitan.

I etterkant ble det arrangert et møte mellom elevene, men Reitan sier det ikke hjalp. Han mener det heller ikke ble iverksatt andre type tiltak.

– Det er noe av det verste jeg har opplevd i hele mitt liv, sier Reitan til NRK.

Beskyldt for å lyve

Han og familien hans varslet skolen flere ganger om mobbingen, uten at det ble gjort nok, mener Reitan.

– Jeg fikk gåsehud da jeg så hva rektoren skrev i boken. I elevmappen står det at jeg er en «manipulerende og løgnaktig unge, som påstår at han blir mobbet». Det er utrolig at en rektor kan skrive slik om en unge, sier han.

Rektoren på daværende tidspunkt, Anita Storm, ønsker ikke å svare på de konkrete anklagene fra Reitan. På generelt grunnlag mener hun at skolen har gjort det de kunne.

– Når han har valgt å ta ut stevning, må vi forholde oss til det. Da er det noen andre som skal avgjøre om vi har gjort en god nok jobb. Vi mener at vi har fulgt opp denne saken på riktig måte, skriver Storm i en e-post til NRK.

Kommunens advokat Terje Marthinsen Foto: Kogstad Lunde & Co

Kommunens advokat Terje Marthinsen mener kommunen ser på saken med andre øyne enn Reitan.

– Kommunen kan ikke se at de erstatningsrettslige grunnvilkårene er oppfylt. Vi forstår at Kenneth synes det er en vanskelig sak. Da er det fint at domstolen kan hjelpe partene med å sette et punktum for saken, sier Marthinsen til NRK.

Ble alvorlig syk

I flere år undertrykte Reitan det som hadde skjedd, men i 2019 var det nok, forteller han.

Etter flere timer hos psykiatrisk sykepleier, ble han klar over hvilke varige skader mobbingen hadde gitt han.

Her veide Kenneth Reitan 46 kilo. Foto: Privat

– Jeg utviklet atypisk anoreksi og gikk fra å veie 150 kilo til 46 kilo på veldig kort tid, forteller Reitan.

Han mener mobbingen er hovedårsaken til spiseforstyrrelsene. Reitan forteller at han i tillegg sliter med kompleks posttraumatisk stress (PTSD), som innebærer relasjonsproblemer og paranoide følelser.

Samboer Robert Eltvik (23) har opprettet en spleis for å dekke sakskostnader. Han forteller at kjærestens traumer preger deres forhold i dag.

– Kenneth sliter veldig mye med å stole på folk, og viser ikke kroppen sin til noen. Dette er nok på grunn av hva han opplevde i barndommen, forteller samboeren.

Kenneth Reitan og samboer Robert Eltvik foran huset deres. Foto: Morten Andersen / NRK

Mange klager på mobbing

Dersom foreldre mener at skolen ikke har gjort nok for at eleven har det trygt, kan saker meldes til statsforvalteren i sitt område.

I høsten 2020 ble totalt 599 saker om mobbing meldt til statsforvalteren.

På topp ligger Oslo og Viken på 208 saker i 2020, mens Rogaland er på en andreplass med 60 klager.

Fra 2017 til 2020 har totalt antall klager gått ned 71 prosent. Likevel har til sammen 4902 saker blitt meldt til fylkesmannen fra august 2017 til våren i 2020.

Tallene er registrert etter at ny lov om nulltoleranse trådte i kraft.

– Jeg vil ha rettferdighet

En lignende mobbesak fra 2012 gikk helt til Høyesterett, hvor mobbeofferet vant.

Kristiansand kommune forsøkte å anke dommen, men anken ble forkastet.

Høyesterett viste til at den negative effekten av mobbing har vært kjent siden 1980-tallet, og at det burde blitt gjort noe med.

– Det er etter mitt syn et massivt belegg for å si at skolebarn og deres foreldre har en berettiget forventning om at skolen gjør det som står i dens makt for å avdekke, avverge og motarbeide mobbing, skriver Høyesterett.

Kenneth Reitan da han gikk på barneskolen. Foto: privat

Reitan vet at det er en risiko for at han ikke vinner i retten. Likevel mener han at han vil være glad for at han gikk til sivilt søksmål.

– Det kommer ikke til å gjøre meg frisk, men jeg håper at det kan bidra til å lukke et kapittel i livet mitt, sier Reitan.

– Jeg vil ha rettferdighet. Nå er det min tur å stå opp for meg selv, legger han til.