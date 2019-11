Kenneth hadde to sekunder på seg – så smalt elgen inn i ruta

– De fleste som kjører på vilt rekker nesten ikke å reagere, sier Tore Strand i viltpatruljen i Trondheim.

Det var også tilfelle for Kenneth Bye for noen uker siden. Han kjørte på E6 like nord for Trondheim. Det var mørkt og svart asfalt. I en 90-sone hadde han nettopp passert et skilt som varslet om elgfare.

– Det kunne gått skikkelig galt. Heldigvis kom ikke føttene til elgen inn gjennom ruta. Ingen i bilen ble skadet, forteller Bye.

Ti påkjørsler på fem timer

Tidligere denne uka fikk politiet i Trøndelag melding om ti elgpåkjørsler i løpet av bare fem timer mellom klokka 15.00 og 20.00.

– Sjåførene har vært heldige. Det handler om hvor dyret treffer bilen, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

Han sier det er stor grunn til å advare mot viltpåkjørsler nå.

– Vi har mye skilting der vilt krysser veger. Dyrene kommer fort ut i vegen. Så det er grunn til å passe på, sier Kimo.

Viltpatruljen i Trondheim har døgnvakt og rykker ut når de får melding om at vilt er påkjørt.

– Det overrasker meg at som oftest har ingen sett dyret før det er på panseret. Mange følger med på andre ting og forventer ikke at et dyr løper ut i vegen, sier Tore Strand i viltpatruljen.

GRUNN TIL Å PASSE PÅ: – Det er mye skilting og forutsigbart hvor vilt kan bli påkjørt, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt. Foto: Bengt Steinar Nordbakk

Smadret bil

Bilen til Kenneth Bye fikk store materielle skader.

Hele fronten ble trykt inn i det kraftige sammenstøtet. Både frontruta og panseret måtte byttes.

– Glass lå spredt i bilen, forteller Kenneth Bye.

I Norge er det i gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver dag, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

8800 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt i trafikken fra 2018 til 2019.

De fleste påkjørslene skjer om morgenen når folk er på vei til jobb. Eller om ettermiddagen, kvelden og natta når det er mørkt ute.

MER OPPMERKSOM PÅ SKILT: Kenneth Bye kjørte nylig på en elg i en 90-sone på E6 utenfor Trondheim. Påkjørselen skjedde etter at han hadde passert et skilt som varslet om elgfare. Foto: Per Ingvar Rognes

Tok to sekunder før det smalt

Kenneth Bye sier han har blitt langt mer oppmerksom på elgskilt etter den dramatiske påkjørselen på E6 for noen uker siden.

– Jeg tenker på det som skjedde og har mer respekt for elgskilt enn før. Spesielt når det er mørkt og dårlig sikt, forteller han.

Han fikk selv erfare hvor fort en påkjørsel kan skje.

– Jeg kauket til. Så smalt det bare to sekunder etterpå.

RYKKER UT TIL VILTPÅKJØRSLER: Tore Strand fra viltpatruljen sier de fleste ikke ser noe før dyret plutselig er på panseret. Foto: Per Ingvar Rognes

Bygger viltgjerder

Seniorforsker Christer Rolandsen ved Norsk institutt for naturforskning, NINA, sier Norge har mye hjortedyr som trekker mot vegene om vinteren.

– På større motorveger der hastigheten på bilene er høy bygges det viltgjerder. Andre steder ryddes vegetasjon og det settes opp fareskilt. Det er lange viltgjerder som har vist seg å være veldig effektivt, sier Rolandsen.

Han sier elgen trekker ned fra høyereliggende strøk når det kommer snø.

– Da beveger de seg ned i dalen og langs vegene der de kan finne mat og unngå for mye snø.