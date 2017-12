Katt reddet etter seks døgn i tretopp

Etter seks døgn i toppen av ei 30 meter høy gran ble den nordtrønderske huskatten Solvår reddet ned av en trefeller.

Dette ble redningen for den 19 måneder gamle katten, skriver TV 2.

Katt og eier gjenforent tirsdag. Foto: Marlene Grønflaten

– Det er veldig ulikt katta vår å stikke av på denne måten, så vi skjønte ikke mye da hun ikke kom hjem. Vi leita etter henne i lengre tid, sier eier Marlene Grønflaten til NRK.no.

Ringte en synsk

Det mest frustrerende for eieren var at hun hørte katta, men kunne ikke finne den noe sted.

– Den mjauet jo like i nærheten av meg, men jeg hadde ikke sjans til å finne henne. Jeg ringte til og med en synsk person for å høre hvor hun var. Til slutt var det en speider som så henne oppe i tretoppen, sier Grønflaten.

Hun hadde håpet på hjelp fra brannvesenet, men fikk avslag da hun kontaktet dem. Brannvesenet mente at oppdraget var for risikabelt og viste til at treet var høyt og sto i en skråning.

– Vår HMS går foran alle oppdrag. Vi setter ikke sikkerhet i fare i noen oppdrag, sa Bernt B. Lein i Fosen brann- og redningstjeneste, til Fosna-Folket, som først omtalte saken.

Kappa ned toppen av treet

Det var trefelleren som tok kontakt med Grønflaten og ville hjelpe. Hun forteller at også han var litt skeptisk til HMS siden treet var høyt og stod i en bratt skråning, men at han ikke virket redd da han klatret opp.

– Han snakket med oss hele veien opp. Men han ville ikke klatre helt til topps. så han sagde av toppen av grana, og når tretoppen landa, så landet den på en skrå bergknaus, og da hoppet Solvår ned på bakken. Jeg var så nervøs at jeg ikke kunne se, sier katteeieren.

Nå er Solvår i god form, spiser, drikker og ligger langflat på sofaen, ifølge Grønflaten.