Karianne Tung ny leder i Sør-Trøndelag Ap

– Jeg takker for tilliten og ser fram til å gjenreise tilliten til partiet. Jeg ser fram til valget, sa Tung etter at innstillingen ble lagt fram lørdag formiddag

Tung fikk klem av Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol etter innstillingen. Begge var raskt ute med å gratulere.

– Vanskelig tid

Tung legger ikke skjul på at den siste tiden ikke har vært enkel for partiet.

– Det har vært en vanskelig tid for Sør-Trøndelag Arbeiderparti.

I helgen har begge fylkeslagene i Trøndelag årsmøter i Stjørdal. Tidligere på dagen ble det vedtatt å slå sammen de to fylkeslagene.

Olsø trakk seg

Tidligere denne uka ble Sør-Trøndelag Arbeiderparti stående uten en lederkandidat etter at nåværende leder Rune Olsø trakk sitt kandidatur til ledervervet.

– Jeg setter pris på at valgkomiteen enstemmig har innstilt meg som leder, men har nå bedt dem ta en ny runde og varslet at jeg ikke stiller til valg som leder for Sør-Trøndelag Arbeiderparti ved denne korsveien, skriver Rune Olsø i en pressemelding tirsdag.

Lørdag ettermiddag ble Tung altså enstemmig valgt som leder i Sør-Trøndelag Arbeiderparti, med Ståle Vaag som nestleder. Nord-Trøndelag Arbeiderparti valgte Anne Marit Mevassvik som leder, med Terje Sørvik som nestleder.