– Jeg har alltid hatt en drøm om å bo litt alternativt.

Sola skinner inn rutene på bussvinduene mens Karen Elise Haugen forteller om sin nye hverdag.

– Det handler om å leve litt minimalistisk. At man ikke trenger så sykt mye. Det er noe med å ha overskudd til å gjøre livet litt annerledes – eller enklere, smiler hun.

– Å fylle hverdagen med noe som betyr noe, ikke bare fordi du er nødt til å gjøre noe.

Bygde om bussen

Den oransje bussen hun nå har flyttet inn i, kjøpte hun for to år siden. Haugen fant den tilfeldigvis på Finn.no, og brukte det første halve året på å rive alt innvendig.

– Da jeg titta på den var den fullt utstyrt med kjøkken, bad og sengeplass. Det var både sukker og ketchup her, sier Haugen.

– Jeg kunne ha flytta rett inn.

Men det var ikke aktuelt. Haugen begynte på arbeidet med å renovere hele bussen fra 1967.

Haugen har gjort det aller meste selv, men hun sier at en bror og en bonuspappa har hjulpet henne med «hoderegning og fornuftige tanker». Foto: Privat

– Jeg ville skape mitt eget. Så jeg brukte mye tid på å rive og strippe den helt ned til skjelettet. Jeg har isolert, mala, pussa, bygd kjøkken og lagt gulv.

For å kunne kjøre rundt i sitt nye hjem, måtte hun ta «lappen».

– Jeg tok teorien og kjørte opp i år. Så jeg er fersk bak rattet. Og det er noe helt annet å kjøre denne enn en vanlig personbil. Bussen er nesten åtte meter, smiler hun.

At trønderen skulle ende opp med å flytte inn, var ikke selvsagt fra starten.

– Det var drømmen, men jeg visste ikke om det kom til å skje.

Steg for steg – hver helg i to år sto hun på mens hun samtidig jobba og tjente opp penger.

Etter mye arbeid ble bussen ferdig, og drømmen ble til virkelighet.

Se forvandlinga her:

Sa opp jobben

31-åringen fra Levanger sa opp både jobben og leiligheta samtidig.

I mai hadde hun sin siste arbeidsdag.

– I juli ble første turen tatt, sier hun.

Målet hadde vært klart lenge. Hun skulle på festival i Åndalsnes.

Da fikk også katten Zelda testa ut det nye livet for første gang. For hun er med på eventyret.

Karen og katten Zelda lever det glade liv langs vegen. På Instagram-kontoen med navn «bussenkonrad» deler de bilder og videoer fra dagen. Foto: Privat

– Jeg vet med meg selv at jeg kan være utålmodig, og jeg var forberedt på at jeg kom til å gå lei. Møter du litt motstand kan motivasjonen synke litt, og har hatt mine perioder som har vært dårligere enn andre.

– Jeg er egentlig overraska og imponert over meg selv, over at jeg klarte å holde ut i to år.

Overrasket har også familien vært. Ikke minst har mamma Gunn Karen Haugen vært skeptisk.

– Jeg synes at det er litt galskap. Det er helt tullete å si opp jobben og leiligheta for å bo i en buss. Men hun lever bare en gang, og jeg synes at hun er råtøff, sier hun.

Til Portugal

Selv beskriver 31-åringen sitt nye liv som både nervepirrende og spennende.

– For det er en stor hverdagslig endring. Å lage nye rutiner på en helt annen plass er en ting, men det er også mye mindre i tillegg til at jeg har helt andre oppgaver; som å holde kjøretøyet ved like.

Hun parkerer på tilfeldige områder. Men bruker apper for å se hvor hun kan stå, og hvor det er gratis.

– Jeg våkner på morgenen og tenker: Hva kommer til å skje i dag?

– Det er ulikt fra dag til dag. Det er helt spesielt det der.

Haugen har jobba i designbyrå i mange år. Men nå tok livet en ny vending. Hun ser for seg å ta oppdrag som frilanser framover. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Hun har flere tanker om framtida.

– Jeg kan ikke bo i bussen for alltid. Det hadde vært veldig kjekt å finne ei lita, rød stue; enten det er i Sverige, Norge eller Portugal. Å ha en plass som er oppholdssted, hvor jeg også kan sette bussen.

Men det er lenger ned vegen.

Foreløpig nyter hun sin nye hverdag, og nå er drømmen å komme seg til nettopp Portugal.

– Jeg var der i ti dager i fjor, og forelska meg veldig. Men vi får se om det er mulig å komme seg ned dit med bussen og katten.

– Det er et stykke å kjøre nedover. Og det går ikke så fort med denne doningen her, ler hun.