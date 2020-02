Ingebrigtsen har fått sparken etter 46 dager i ny klubb

APOEL skriver på nettsidene sine at trønderen er ferdig som hovedtrener.

VG meldte saken først. Til avisen sier Kåre Ingebrigtsen at han er sjokkert.

– Jeg har ikke brutt loven

– Når noe sånt skjer, så raskt etter at du får en jobb, så tror jo folk automatisk at du må ha gjort noe galt. Det lover jeg at jeg ikke har gjort. Jeg har ikke brutt loven, sier Ingebrigtsen til VG.

Han signerte for APOEL 27. desember. Han kom fra belgiske Ostende.

I løpet av sin 46 dager lange karriere i APOEL, rakk han blant annet å signere tidligere RBK-kaptein Mike Jensen. I januar ble det kjent at Jensen forlater Rosenborg til fordel for Kypros-klubben.

Samme måned signerte også Milan Jevtovic for APOEL. Han var i RBK på lån under Ingebrigtsen i 2017.

Fire seire på åtte kamper

Ingebrigtsen fikk en drømmestart på Kypros med seier mot både Enosis Paralimni (4–0) og Olympiakos Nicosia (4–2). Så begynte resultatene å variere.

Til sammen ble det fire seire på åtte seriekamper. Storklubben ble slått ut av den kypriotiske cupen i åttedelsfinalen. Her tapte APOEL begge oppgjørene mot Apollon.

Ingebrigtsens siste kamper skulle bli uavgjort hjemme mot Anorthosis (0–0) og 1–0-tap borte for AEK Larnaca (8. februar).

Klubben ønsker ham lykke til videre

APOEL takker Ingebrigtsen for innsatsen han har gjort.

– Vi takker herr Ingebrigtsen for hans beste innsats i løpet av samarbeidet, og ønsker ham lykke til videre til neste trinn i sin profesjonelle karriere, og det beste for hans privatliv, skriver de på nettsiden sin.

Ingebrigtsen fikk sparken fra Rosenborg. Sammen med assistenttrener Erik Hoftun saksøkte han klubben. Saken endte med forlik i Sør-Trøndelag tingrett i fjor.

– Useriøst

NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, er overrasket over at klubben sparker den tidligere RBK-treneren etter så kort tid.

– Jeg vil nesten kalle det useriøst. De har gjort en fryktelig dårlig jobb om de mener at Kåre Ingebrigtsen ikke er rett mann, ikke har rett kompetanse eller er rett type til å ta klubben til toppen.

Etter sparkingen fra Rosenborg, exiten fra Ostende og nå sparkinga fra APOEL, så mener Torp at det blir stadig vanskeligere for trønderen å finne seg en ny jobb.

– Dette blir ikke en positiv greie for han. Jeg ser for meg at han må jobbe i miljøet og bruke de mulighetene han får for å holde navnet sitt rent. Det blir ikke lettere for han å finne seg en interessant trener-jobb, verken i Norge eller utlandet.