Noe av det som har skjedd:

På E6 i Nord-Trøndelag har ein bil snurra og køyrt i autovernet ved Ronglan i Levanger. Delar av vegen er sperra og det er glatt på staden.

Ein politibil har køyrt av vegen i Reitlovegen i Steinkjer. Ingen er skadd i utforkøyringa.

Ein bil har køyrt av vegen i Sørlia ved Bunnpris. Personen skal ha komme seg ut av bilen sjølv.

Ein bilist har køyrt utfor vegen ved Oksvoll i Bjugn. Ingen er skadd, melder politiet på Twitter.

På E6 like sør for Lundamo sentrum har ein bil køyrt i grøfta og sperrar delar av feltet nordover mot Trondheim, ifølge tips.

På fylkesveg 708 ved Strand gard i Melhus har ein sjåfør køyrt av vegen og hamna på eit jorde. Bilen er ikkje til hinder for trafikken og sjåføren kom frå utforkøyringa utan skadar.

På fylkesveg 710 i Orkdal har ein bil køyrt av vegen ved Geitastrand mellom Råbygda og Lensvik, ifølgje tips. Bergingsbilen er på veg til staden. Det er snøvêr og null grader på staden.

På fylkesveg 715 i Leksvik var det ei utforkøyring i Asgerdsvingen like nord for båtkaia i Vanvikan. Det var ei stund kø etter utforkøyringa.