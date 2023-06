Kan vippe de rødgrønne fra tronen i Trondheim

– Det er jo fantastisk gode tall, som motiverer og inspirerer hele Høyre-familien.

Det sier Kent Ranum, Høyres ordførerkandidat i Trondheim.

Høyre befester sin posisjon som det klart største i Trondheim, og har nå en oppslutning på 29,9 prosent.

Det viser junimålingen Norstat har gjort for Adresseavisen og NRK.

Meningsmåling for Trondheim juni 2023 Partioppslutning sammenlignet med Norstats måling i mai 2023 for Trondheim. Parti Oppslutning Endring 29,9% Høyre H +0,5 16,2% Arbeiderpartiet AP −0,5 13,9% Sosialistisk Venstreparti SV −2,5 8,1% Rødt R +1,6 7,1% Miljøpartiet De Grønne MDG −3,3 6,0% Venstre V +0,8 5,2% Fremskrittspartiet FRP −0,4 3,6% Pensjonistpartiet PP +0,7 3,3% Senterpartiet SP +0,9 2,8% Kristelig Folkeparti KRF +0,8 2,5% Industri- og næringspartiet INP +1,8 1,3% Andre Andre −0,6 604 intervjuer gjort i perioden 9.6.23–17.6.23. Feilmarginer fra 1,1–4,5 pp. Kilde: Norstat

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Trondheim, Emil Raaen, tror trenden snur og at de igjen får velgernes tillit. Foto: Erland Knutsen / NRK

Rammet av nasjonal trend

De rødgrønne, med ordfører Rita Ottervik i spissen, har styrt byen i 20 år.

Nå gir hun seg, og partiet opplever den laveste oppslutningen noensinne.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 16,2 prosent, ifølge junimålingen.

– Dette er en nasjonal trend som har vært der ei stund, som vi tror skal snu.

Det sier Emil Raaen, ordførerkandidat i Trondheim Arbeiderparti.

Han tror trenden slår hardere ut i Trondheim, fordi han er en ny og ukjent kandidat.

– Vi er i startgropa i valgkampen, og jeg tror vi vil heve oss fra nivået i denne målingen når vi kommer ut og får snakket med folk. Vi har et betydelig høyere potensial, som vi skal få tatt ut innen 11. september.

Mandatfordeling i Trondheim Basert på meningsmåling i juni 2023 Parti Antall mandater Endring Høyre H 20 20 +6 Arbeiderpartiet AP 11 11 −6 Sosialistisk Venstreparti SV 9 9 +1 Rødt R 6 6 +1 Miljøpartiet De Grønne MDG 5 5 −2 Fremskrittspartiet FRP 4 4 0 Venstre V 4 4 +1 Kristelig Folkeparti KRF 2 2 +1 Senterpartiet SP 2 2 −3 Industri- og næringspartiet INP 2 2 +2 Pensjonistpartiet PP 2 2 −1 604 intervjuer gjort i perioden 9.6.23–17.6.23. Feilmarginer fra 1,1–4,5 pp. Kilde: Norstat

Politisk kommentator Tone Sofie Aglen i NRK tror noe av årsaken til at de rødgrønne taper terreng, er stor slitasje lokalt.

– Et mirakel om Ap taper makta

– Det mest oppsiktsvekkende med denne målingen er at de rødgrønne partiene for første gang ikke har flertall i Trondheim.

Det sier Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK.

– Det har jo blitt ansett nærmest som et mirakel om Arbeiderpartiet skal tape makta i Trondheim. Nå er det faktisk muligheter for et borgerlig flertall, med Industri og Næringspartiet (INP) som en joker i denne målingen.

Høyre må ha mange parti med seg skal de overta makta.

De er avhengig av støtte fra Frp, Venstre, KrF, Pensjonistpartiet og det nye INP.

Ifølge den siste målingen får disse partiene for første gang 34 mandater i bystyret, mens de rødgrønne har 33 mandater.

Kommunevalget er mer spennende enn på lenge i Trondheim, der høyresida nå vinner frem på meningsmålingene. Foto: Roger Myren / NRK

Ingen seier på forskudd

– Høyre skal vokte seg vel for å ta seieren på forskudd. Det er mye som skal gå veien for dem, sier Aglen.

– Arbeiderpartiet har mange velgere sittende på gjerdet, noe som betyr at de kan klare å mobilisere om de får en positiv drive rundt partiet sitt.

Høyres ordførerkandidat gleder seg over målinga, men sier det er resultatet på kvelden 11. september som teller.

– Vi er ikke sikret noe som helst. Vi får se hva som er mulig valgnatta. Døra mi er åpen, sier Kent Ranum.