Kan ikke love en varm sommer i Trøndelag

– Dette er ikke vanlig vær i juni. Dette er jo en måned hvor man egentlig kan forvente bra vær, så vi er litt skuffa over måneden så langt, og det gjelder hele Trøndelag og Vestlandet nesten helt til Stavanger, sier meteorolog, Vibeke Thyness, til NRK.

Hun forteller at det sør for Stadt har regnet sammenhengene hele måneden.

– Bergen har ikke én dag hvor det ikke har regnet i hele juni. Trøndelag har i hvert fall hatt noen dager uten regn, sier Thyness.

Regnet vil gi seg

Statsmeteorolog, Vibeke Thyness, forteller at Meteorologisk institutt har fått indikasjoner på at det ikke blir en veldig varm sommer. Foto: Bård Gudim

Øsende, pøsende regn har altså preget store deler av Norge i den første sommermåneden. Meteorologen forklarer at det er et lavtrykk som har parkert, og så lenge det ligger i ro så vil bygene komme inn på samme sted.

– I Trøndelag er det byger så langt øyet kan se utover dagen i dag, men det mest intense regnværet er unnagjort til midnatt, men det vil være byger frem til i morgen ettermiddag, forteller Thyness.

Fare for flom

Det er også sendt ut OBS-varsel for trøndelagsfylkene hvor det er anslått 50 mm regn i dag og ytterligere 20–30 mm regn gjennom natta og første del av morgendagen.

– Ut ifra det så er flomvarselet gått opp til et gult nivå. Det innebærer at man kan oppleve raskt økende vannføring i små bekker og vassdrag, og det vil ikke får regionale konsekvenser, men det kan få lokale konsekvenser, sier meteorologen.

Men det våte været vil gi seg, og neste uke vil ifølge meteorologen se tørrere ut.

– Jeg vet at dette været ikke varer til lenger enn ut på dagen i morgen. Det skal gå mot bedre og lettere vær etter hvert, og vi får en svak høytrykksrygg inn mot slutten av uka, så da er det håp om å få tørka opp litt, sier hun.

Folk trosset regnet i Trondheim mandag for å se på det som rørte seg under Martnan i sentrum. Foto: Kristin Grønning / NRK

Tyder ikke på varm sommer

Thyness kan heller ikke love at sommeren ellers blir så varm og fin som mange håper på, men den vil heller ikke bli så våt som det den er nå.

– Sommeren som helhet er litt uklar for oss ennå, men de indikasjonene vi har fått tyder på at det ikke blir en veldig varm sommer. Vi får belage oss på en sommer på det jevne, men akkurat det regnværet som vi har hatt nå, det får vi tro at hører til sjeldenhetene.